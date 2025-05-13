وفد من المنطقة الشرقية يُؤكد على وحدة التراب الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الثلاثاء بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، وفداً من مشايخ وعُمد وأعيان المنطقة الشرقية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد حمل اللقاء طابعاً وطنياً خالصاً، حيث عبّر أعضاء الوفد عن دعمهم الثابت لوحدة التراب الليبي، وحرصهم على لمّ الشمل ونبذ الفرقة، مجددين تأكيدهم على ضرورة الاصطفاف خلف مشروع وطني جامع تتوحد فيه الكلمة وتلتقي فيه الإرادات من أجل مصلحة ليبيا العليا.

من جانبه، عبّر المنفي عن امتنانه العميق لهذه الزيارة التي تعكس روح الانتماء الوطني، مؤكداً أن أبواب المجلس الرئاسي ستظل مفتوحة أمام جميع الأطياف والمكونات، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تحقيق الوفاق الوطني واستعادة السيادة الليبية الكاملة.