وفد من النوّاب يبحث في موسكو تسوية الأزمة الليبية

التقى وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

كما تم خلال اللقاء التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، والتشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، قوله: “سفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى ليبيا”.

وشدد نائب الوزير، على أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة.

وكان بوغدانوف قد قال في وقت سابق، إن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وتخطط لفتح قنصلية عامة في بنغازي.

وتأمل موسكو، أن تساعد عودة عمل السفارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.