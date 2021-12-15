وفد من النوّاب يُجري مباحثات في أنقرة

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، والوفد الرسمي المُرافق له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النوّاب.

كما تناول اللقاء، الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن لقاء وفد النواب مع أردوغان، تناول سُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد النواب الذي يزور العاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، والنواب سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم.