وفد من بلدية بني وليد يزور مصراتة ويلتقي قياداتها

جرى خلال اللقاء التأكيد التام على حفاظ المدينتين على علاقات الأخوة والجوار. [الهيئة العامة للثقافة]

قام وفد من بلدية بني وليد برئاسة عميد البلدية سالم أنوير بزيارة إلى مدينة مصراتة، التقى خلالها بعميد البلدية مصطفى كرواد وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بالمدينة، وبحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة.

وأفاد المكتب الإعلامي بهيئة الثقافة، بأن اللقاء يأتي في إطار الحفاظ على اللحمة والوطنية والنسيج الاجتماعي الموحد وفي بادرة طيبة ومباركة تحفها بركات قرب حلول شهر رمضان المبارك وإيمانا من الجميع بأن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة إلا على نفسها فقط وفي مناخ أسري وأخوي تام.

وضم الوفد عميد بلدية بني وليد وعدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة ومسؤلي القطاعات الخدمة بالمدينة ومدير الأمن ومدير المرور والترخيص ومدير النجدة بالمديرية.

وكان في استقبالهم عميد بلدية مصراته وعدد من الحكماء والأعيان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر غرفة تحرير سرت الجفرة العميد ابراهيم بيت المال ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد التام على حفاظ المدينتين على علاقات الأخوة والجوار والترابط التام بين أهالي مصراته وأهالي بني وليد وكذلك التأكيد على حفظ الأمن في المنطقة الجغرافية الرابطة بين المدينتين.

اقترح تصحيحاً