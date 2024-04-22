 وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث أوضاع المرضى الليبيين في مصر

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، ضم أعضاء لجنة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك للإطلاع على أوضاع المرضى بالساحة المصرية، وإقفال الودائع المالية لسنة 2023م المحالة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة وفق الضوابط المالية والفنية المعمول بها.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك: “بحث اللقاء الملف الصحي للمرضى الليبيين في مصر، والعمل لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين في مصر”.

من جانبه، “رحب السفير بأعضاء اللجنة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل المكتب الصحي بالسفارة رغم بعض الصعوبات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة، لاسيما عدم إنتظام السداد للمستشفيات المصرية مقابل تكاليف العلاج للمرضى مما أثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة لهم”.

وأكد السفير، “أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للعراقيل والمشاكل التي تواجه المرضى بالساحة المصرية”.

هذا وحضر اللقاء رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالسفارة، وضم الوفد كلا من عماد الغناي ميلاد، على المهدي بن سالم، محمد سالم دربال، عبد السلام بقي زبيدة، محمود شرف الدين الشيباني، أيمن كمال الأسطى.