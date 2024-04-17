وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث تسهيل عودة المستثمرين الأجانب

بحث وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

وخلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ، التقى الوفد بإدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا) لمناقشة سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا.

وناقش الوفد سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إعمار البلاد وعودة الحياة.

كما أحاط الوفد الليبي إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا.

وأشارت المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، إلى قدرتها على توفير ضمان يصل إلى 90% من رأس مال المستثمرين، وتغطية تصل إلى 95% من القروض الممنوحة لهم، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقات المتجددة، وشاركت مجموعة من تجاربها في ضمان الاستثمار في بعض الدول الأخرى كمصر و الاردن و غيرها من الدول، بالاضافة الى تواصل عدد من المستثمرين الأجانب معها للاستفادة من ضماناتها في ليبيا.

واتفق الجانبان على البدء في عقد اجتماعات فنية لبحث آليات توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب في ليبيا، خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد.

هذا وضم الاجتماع من الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف الدكتور خليفة عبد الصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، ومصطفى المانع عضو المؤسسة الليبية للاستثمار، ومحمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، وأسامة الضراط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة.

وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) خلال اجتماعات الربيع… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ١٦ أبريل ٢٠٢٤