وفد من شركة الكهرباء يزور العمال المصابين و يتفقد أوضاعهم

زار وفد من مدير إدارة الخدمات الصحية، ومدير دائرة الخدمات الاجتماعية، ومدير إدارة الطوارئ والدعم بالشركة العامة للكهرباء، عددا من العاملين الذين تعرضوا للإصابة خلال أداء عملهم.

وأطلع الوفد على أوضاع العمال المصابين ومستوى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لهم بالمصحات المتخصصة، مؤكدين حرص المؤسسة على الاهتمام بعلاجهم وتلبية كافة متطلباتهم، تقديرا لتضحياتهم بوضع أرواحهم على أكفهم خدمة لوطنهم.

وأشار أعضاء الوفد إلى متابعة واهتمام رئيس مجلس الإدارة بمستجدات ملفات المصابين بشكل شخصي، وإصدار تعليمات بتذليل كافة الصعاب وتقديم كل الدعم اللازم لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الملاءمة دون أي تأخير إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء.