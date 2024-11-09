وفد من طلبة الرياضيات ينطلق إلى قطر للمشاركة بالأولمبياد العربي

توجه وفد من الطلبة المتميزين في الرياضيات، الذين يمثلون مراقبة التربية والتعليم- بلدية طرابلس المركز، إلى دولة قطر للمشاركة في فعاليات الأولمبياد العربي للرياضيات.

وبحسب اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، “ستُقام المسابقة في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر، حيث يسعى المشاركون من مختلف الدول العربية لاختبار مهاراتهم العلمية وتبادل الخبرات في هذا المجال”.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم للمبادرة، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة، وذلك في سعي حثيث لتعزيز التفوق العلمي وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.

ويضم الفريق المشارك الأسماء التالية: سومر عمار أبو قرين- بلدية طرابلس المركز، مالك مبارك عبد العاطي الفرجاني- بلدية طرابلس المركز، ساجدة صالح محمد- بلدية ترهونة، همام مصطفى علي صابر- قصر بن غشير”.

وكان مدير مكتب الإعلام باللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم نيابة عن اللجنة، متواجدًا في مطار معيتيقة الدولي لتوديع الطلبة المرشحين للمشاركة في المسابقة، وشهدت المناسبة حضور شخصيات تربوية وتعليمية بارزة منها بثينة أرحومة الجدي مراقب التربية والتعليم بلدية طرابلس المركز، إلى جانب أولياء أمور الطلبة، حيث عبر الجميع عن دعمهم وتمنياتهم بالتوفيق للطلاب المشاركين.

"وفد من طلبة الرياضيات ينطلق إلى قطر للمشاركة في الأولمبياد العربي" في يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024م، توجه وفد من الطلبة… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤