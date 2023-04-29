وفد من قبيلة ورفلة يزور مدينة الزاوية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، بمدينة الزاوية، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، بالإضافة إلى عدد من وجهاء قبيلة ورفلة، والذين تم استقبالهم من قبل عميد بلدية الزاوية إضافة إلى حكماء ومشايخ الزاوية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء ناقش حالة الانسداد السياسي في البلاد، والحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، والتي من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية.

وأكد اللافي على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

بدورهم أكد الحاضرون على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.