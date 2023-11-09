وفد من مجلس الدولة يزور السفارة الفلسطينية بطرابلس

قام وفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، اليوم الخميس، بزيارة إلى سفارة دولة فلسطين في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة محمد رحال.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار مؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل من أجل استعادة حقوقه في إقامة دولته المستقلة.