وفد من مجلس النواب يزور البحرين

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي حسن الطاهر البرغوثي، ضمن وفد البرلمان العربي الذي يترأسه رئيس البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي، الذي قام بزيارة لمملكة البحرين، وذلك “لتقديم وسام القائد لملك البحرين”.

ويعد الوسام “أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها البرلمان العربي، حيث كان في استقبالهم في قصر الصافرية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية”.

وأعرب وفد البرلمان العربي عن “جزيل شكره وبالغ امتنانه لملك البحرين لمواقف المملكة المشرفة الداعمة للعمل البرلماني العربي، مؤكدين سعيهم الدائم للنهوض بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة”.

#تصريح شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي السيد " حسن الطاهر البرغوثي " ضمن وفد البرلمان العربي الذي يترأسه… تم النشر بواسطة ‏عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥