مجلس النواب يشارك بـ«قمة الاستثمار العربي الإفريقي» في مصر

شارك وفد من مجلس النواب، يضم الأعضاء: بالخير الشعاب، يوسف الفرجاني، أسمهان بالعون، وعائشة الطبلقي، في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، المقامة في جمهورية مصر العربية.

وتُنظَّم القمة من قبل اتحاد المستثمرات العرب، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وتهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار، وفتح آفاق الشراكات الدولية بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية للدول المشاركة.

وتستمر فعاليات القمة، التي انطلقت اليوم الأحد، حتى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستثمار المشترك، والتنمية المستدامة، والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية.