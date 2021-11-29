وفد من مجلس النوّاب يُجري مباحثات في باريس

عقد وفد مجلس النواب الذي يترأسه رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية)، بحضور رئيس لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية جان لوي بورلانج، وذلك خلال زيارة يُجريها الوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، بأن الاجتماع بحث آخر التطورات في ليبيا، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والحرص على أهمية إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

كما اجتمع وفد مجلس النواب، مع رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستين كومب، في مقر المجلس بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات المشتركة.

وأكد الجانب الليبي خلال الاجتماع، على أهمية دعم فرنسا والمجتمع الدولي لنجاح الانتخابات القادمة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى ضرورة استمرار دعم فرنسا للسلطات الليبية القادمة في ملف الاقتصاد وتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة.

بدوره أكد كومب، حرص فرنسا على دعم الاستقرار في ليبيا والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل ذلك، وعلى أهمية نجاح الانتخابات في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

كما زار وفد مجلس النواب، مجلس الدولة الفرنسي للقضاء ومدرسة الإدارة الوطنية، ضمن سلسلة اجتماعات وزيارات الوفد، تعزيزاً للشراكة والتعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الفرنسية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية لدعم المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ليبيا، مجدداً شكره العميق للجانب الفرنسي الحريص على مشاركة خبراته وتجاربه مع الجميع ومعرباً عن امتنانه للسفارة الفرنسية في ليبيا التي تعمل على تسهيل ذلك التعاون، وفق قوله.