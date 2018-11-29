وفد من نادي السويحلي في ضيافة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

استقبل صباح اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وفداً من نادي السويحلي الرياضي يضم رئيس النادي وعدداً من أعضاء اللجنة الإدارية.

حيث أشاد رئيس وأعضاء الوفد خلال اللقاء الذي تم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بالجهود التي يبذلها السراج في توحيد الصف ودعم الرياضة.