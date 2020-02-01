وفد من نواب طرابلس يزور الولايات المتحدة ويلتقي المسؤولين في واشنطن

الوفد أجرى خلال زيارته عدداً من الاجتماعات وعقد عدة لقاءات. [مجلس النواب]

قام وفد من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، برئاسة النائب خالد الأسطى، وعضوية كل من النائب جلال الشويهدي نائب رئيس لجنة الخارجية، والنائب ربيعة أبوراس نائب رئيس لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان، ونائب المقرر رحمة أبوبكر، وأعضاء من لجنة الخارجية بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الوفد أجرى خلال زيارته عدداً من الاجتماعات، وعقد عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولجان الكونغرس الرئيسة والفرعية للخارجية والدفاع والأمن القومي واللجنة القضائية ولجنة الإعتمادات ولجنة شؤون المحاربين واللجنة الدائمة للإستخبارات ولجنة التعليم والعمل.