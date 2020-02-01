وفد من نواب طرابلس يزور الولايات المتحدة ويلتقي المسؤولين في واشنطن

قام وفد من مجلس النواب المنعقد في طرابلس، برئاسة النائب خالد الأسطى، وعضوية كل من النائب جلال الشويهدي نائب رئيس لجنة الخارجية، والنائب ربيعة أبوراس نائب رئيس لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان، ونائب المقرر رحمة أبوبكر، وأعضاء من لجنة الخارجية بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الوفد أجرى خلال زيارته عدداً من الاجتماعات، وعقد عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولجان الكونغرس الرئيسة والفرعية للخارجية والدفاع والأمن القومي واللجنة القضائية ولجنة الإعتمادات ولجنة شؤون المحاربين واللجنة الدائمة للإستخبارات ولجنة التعليم والعمل.
كما التقى الوفد بزعماء ديمقراطيين وجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، وتركزت جل اللقاءات حول توضيح ما يحدث في ليبيا بما في ذلك المسار الإنساني.
وقام الوفد بعرض التقارير الخاصة بانتهاكات القوات المعتدية في عموم مناطق ليبيا، وبالأخص مناطق الاشتباكات وتعرض المرافق الحيوية والمدنية للقصف العشوائي، وإغلاق الموانئ النفطية.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي فقد تم إيصال رسالة وموقف النواب الرافضين للعدوان، وانعقاد المجلس بطرابلس بناءً على الإتفاق السياسي، وترحيب المجلس بمبادرات السلام الدولية الجادة ورفضه للتدخل السلبي لبعض الدول، مطالبا بتفعيل الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية ودعم قانون استقرار ليبيا الذي تقدم به مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
من جانبه أعرب أعضاء الكونغرس عن ترحيبهم بالوفد الليبي ورفضهم الأوضاع المتردية التي وصلت إليها ليبيا الناتجة عن العدوان على مدينة طرابلس وأسفهم لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين العزل جراء هذه الحرب، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة الدفع بوقف الحرب على العاصمة ودعمهم نضال الشعب الليبي في مواجهة عودة النظم الاستبدادية وضرورة إيجاد حلي سلمي للأزمة الليبية.
هذا وتستمر الزيارة بعقد لقاءات بوزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وعدد من مؤسسات الفكر الأمريكية.
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