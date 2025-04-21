وفد من وزارة التّربية يتفقّد سير الاِمتحانات بـ«بلدية الأصابعة»

ترأّس وكيلا وزارة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات، الدّكتور “مُحسن الكبيٌر”، وشؤون الدّيوان والمؤسّسات، المُهندس “علي التبروي”، وفد وزارة التّربية والتّعليم خلال الزيارة التّفقّدية إلى مراقبة التّربية والتّعليم ببلدية الأصابعة، وذلك لمتابعة سير العملية التّعليمية والاِمتحانية.

ورافق وكيلا الوزارة في الجولة “عميد بلدية الأصابعة، ومراقب التّربية والتّعليم بالأصابعة، ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، مديري إدارات التّعليم الأساسي والتّعليم الثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، ورياض الأطفال، والنّشاط المدرسي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للامتحانات، وعدد من رؤساء الأقسام بالوزارة”.

وشملتْ الجولة “زيارة مدرستَي الشهيد إمحمد دغيم للتّعليم الأساسي، والمرحوم محمد طلعيه للتّعليم الثانوي، حيث اِطّلع الوفد على سير اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، وتفقّدوا أوضاع العملية الاِمتحانية داخل لجان المراقبة، واستمعوا خلالها إلى ملاحظات المُعلّمين والتلاميذ والطلاب حول مستوى الاِمتحانات، وطبيعة الأسئلة، ومدى ملاءمة الوقت المخصص لها”.

وأشاد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات “بجهود المراقبة والمُعلّمين، والإداريين، والاِختصاصيين الاِجتماعيين، والمرشدين النّفسيين، ثمن إخلاصهم في أداء واجبهم بما يخدم مصلحة الطلبة ويُعزز نجاح العملية التّعليمية”.

يُشار إلى أنّ “عدد التلاميذ والطلاب بمراقبة التّربية والتّعليم الأصابعة يبلغ نحو 12725 موزعين على 31 مؤسّسة تعليمية”.