وفد موحد يمثل ليبيا في قمة القوات البرية الإفريقية

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، مشاركة وفد من المسؤولين العسكريين من جميع أنحاء ليبيا في قمة القوات البرية الأفريقية، التي عقدت الأسبوع الماضي في زامبيا.

وحسب بيان السفارة الأمريكية، جمع الحدث الذي رعته رئاسة أركان الجيش الأميركي 750 ممثلا عن جميع أنحاء أفريقيا والدول الشريكة الأخرى.

وأكدت السفارة دعم أميركا الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية، وإضفاء الطابع الاحترافي عليها وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وشارك في استضافة القمة قوة المهام الأوروبية الجنوبية التابعة للجيش الأميركي في أفريقيا وجيش زامبيا.