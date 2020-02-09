وفد نواب طرابلس يُشارك في المائدة المستديرة للمجلس الأطلنطي للدراسات بواشنطن

تركزت النقاشات حول الوضع الحالي في ليبيا ومسارات الحوار والحل المختلفة. [مجلس النواب]

شارك وفد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المائدة المستديرة حول ليبيا، والتي نظمها المجلس الأطلنطي للدارسات الاستراتيجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتمت الجلسة بحضور السفير وعدد من موظفي السفارة الليبية بواشنطن، بالإضافة لمجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية المهتمة بالشأن الليبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام الوفد خلال زيارته بعقد سلسة من اللقاءات والمشاورات، حيث عقد لقاءات بعدد من المهتمين بالشأن الليبي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومؤسسة هيرتج للدراسات في واشنطن.

وتركزت النقاشات حول الوضع الحالي في ليبيا، ومسارات الحوار والحل المختلفة، وقدم أعضاء الوفد للمشاركين في هذه اللقاءات رؤيتهم وتوضيحاتهم حول آخر التطورات وعن السُبل العملية للخروج من الأزمة الراهنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.



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