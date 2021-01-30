وفد وزارة التعليم يجتمع مع وزير الخارجية المالطي لتفعيل اتفاقية التعاون

اجتمع وزير الخارجية المالطي آيفرست بورتيلو، مساء الجمعة، بديوان وزارة الخارجية المالطية في العاصمة فاليتا، مع وفد وزارة التعليم الليبية، وبحضور وزيرة التعليم المالطية الدكتورة جستن كروانة، ومدير إدارة التعاون بالوزارة.

وخُصِص الاجتماع للتأكيد علي دور وزارة الخارجية في تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم المالطية والليبية والعمل علي تقديم كافة التسهيلات حتى تتمكن الوزارتين من تنفيذ بنود الاتفاقية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.د

وفي كلمته، أكد وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، على ضرورة تسهيل تقديم التأشيرات للمستهدفين من قطاع التعليم حتى تستطيع الوزارة تنفيذ عدد من مشاريعها التدريبية والفنية المقترحة في اتفاقية التعاون، بالإضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين الدولتين.

من جانبه أفاد وزير الخارجية المالطي، بأن القنصل المالطي لدي ليبيا قد باشر مهامه من العاصمة طرابلس وسيكون وجوده دعما حقيقيا لهذا التعاون، كما ستعمل وزارة الخارجية علي تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بقطاع التعليم والذي من خلاله تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.

وتمّ مساء الخميس، بالعاصمة المالطية فاليتا، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم الليبية والمالطية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج لتدريب المعلمين والمفتشين التربويين ومعلمي الفئات الخاصة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون في المجال التقني والفني بالإضافة إلى تطوير قدرات طلبة كليات اللغات من خلال برنامج التربية العملية.

ووُقِعت الاتفاقية من قِبل وكيل وزارة التعليم المالطية فابري فرانسيس، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وحضر التوقيع وزير التعليم المالطي جوستن كروانا، ووزير الخارجية المالطي ايفرست بورتيلو، وبحضور وفد وزارة التعليم ومديري إدارات وزارة التعليم المالطية.

كما تمّ قبل توقيع الاتفاقية عقد اجتماع ضمّ وفد الوزارة برئاسة الوكيل ووزيرة التعليم المالطية ورئيس جامعة مالطا، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، خُصِص لمراجعة بنود الاتفاقية، ودراسة خطة العمل التنفيذية.

وأكّد مدير معهد تاجورني الدكتور محمد حسن أبوبكر، أن الاتفاقية تعتمد في أساسها على ضرورة استغلال إمكانيات المعهد، والاستفادة منها في تنفيذ كافة البرامج التدريبية والفنية.