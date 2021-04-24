وفد وزاري يبحث في بنغازي ملف المهجرين

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطران، اجتماعا موسعا، ضم كل من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان احمد ابو خزام، وعدد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، وبعض نازحي بنغازي.

ونوقش خلال الاجتماع ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب.

وأكد نائب الرئيس بأنه سيتم دراسة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها سعيا من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

من جانبه أفاد وزير الإسكان والتعمير بأن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار كافة المناطق المتضررة جراء الحرب وان الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وطالب وزير الإسكان بالإسراع في عمليه الانتهاء من عملية حصر المباني من قِبل اللجنة المكلفة والبدء في عملية إزالة الركام ومخلفات الحرب وصيانة وفتح المسارات وإعادة الخدمات للمنطقة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أن الوزارة بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل والاستجابة لما يعانوه المهجرين والنازحين.

هذا وأجرى وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبو خزام، جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في مدينة بنغازي نتيجة الحرب والتي تضمنت منطقة الصابري ووسط البلاد وسيدي خربيشة والقوارشة.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع في عملية حصر المباني والأضرار التي تعتبر في مراحلها النهائية للبدء في إزالة الركام وفتح المسارات والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة لإعادة الخدمات التي تمس المواطن مباشرة والتي ستساهم في إعادة الحياة لهذه المناطق.

وتضمنت الزيارة أيضا مشروع 12 (العمارات الصينية) بمنطقة القوارشة لمعاينته علي أرض الواقع وإمكانية البدء في إعادة العمل بها في الوقت الحاضر أو التأجيل لحين توفر مصادر التمويل لها وخاصة أن هذه المشاريع ليس بها عقود بنية تحتية.