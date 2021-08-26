وفد وزاري يبحث في تونس تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية

وصل اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية، وفد وزاري ليبي رفيع المستوى يتقدمه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، واللواء خالد مازن وزير الداخلية، ومحمد الشهوبي وزير المواصلات، وعلي العابد أبو العزوم وزير العمل والتأهيل، وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة، والوفد المرافق لهم.

وتأتي الزيارة ترسيخاً للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وفور وصول الوفد، انطلقت جلسة المباحثات الليبية التونسية ضمت الوفد الليبي ومن الجانب التونسي عثمان الجراندي وزير الخارجية لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة، ومعز شفشوق وزير النقل واللوجستيك، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وعدد من الخبراء من الجانبين.

وشملت المباحثات بين الجانبين، مناقشة استئناف النقل الجوي والبري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكول الصحي الليبي التونسي، بالإضافة للملف الأمني، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتأمين الحدود المشتركة.

كما تم بحث تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين، ومسألة الديون واجبة الدفع لبعض المصحات الطبية التونسية نضير الخدمات التي قدمتها للمواطنين الليبيين.