وفد وزاري يزور مدينة سرت للوقوف على المعوقات التي تواجهها

يزور وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية، يوم غد الجمعة، مدينة سرت للوقوف عن كثب على المعوقات التي تواجهها.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فإن الوفد يضم عدد من الوزراء من بينهم وزراء الموارد المائية والحكم المحلي والرياضة والتعليم العالي والإسكان ووكيلا وزارتي الداخلية والاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الوفد الحكومي سيعقد اجتماعا موسعا مع المجلس البلدي ورئيس جامعة سرت والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومسؤولي القطاعات والشركات، وذلك لبحث كافة المعوقات والمختنقات التي تواجه مدينة سرت بشكل عام وبلدي سرت بشكل خاص.

كما سيتم خلال الاجتماع بحث ملف المشاريع التنموية والاسكانية المتوقفة بسرت وكذلك ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة وملف المتطلبات والاحتياجات لكافة القطاعات والشركات وجامعة سرت.