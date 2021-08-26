وفد وزاري يُجري مباحثات موسعة في تونس

أجرى وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية اللواء خالد مازن، مباحثات موسعة، في العاصمة التونسية.

وبحسب ما أفاد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محم حمودة، فقد تم خلال المباحثات التأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين، كما تمحور اللقاء حول الحديث عن إغلاق المعابر بين الطرفين والذي أكد فيه كلاهما أن أسبابه صحية بحتة دون وجود أي أسباب أخرى.

وفي ذات السياق، تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسًا عليه، وتم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.

أما فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتسلل إرهابين إلى تونس، نفى الجانبين هذه الأخبار جملة وتفصيلا فهي مجانبة للصواب وأريد بها تعكير العلاقات الثنائية، وفقاً للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية.