وفد ياباني يبحث إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس

بحثت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مع وفد ياباني، الترتيبات لإعادة فتح سفارة طوكيو في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقام بتسليم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني، كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وتم خلال اللقاء التأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الشركات الاقتصادية خاصة في مجالات النفط والطاقات المتجددة والتعاون بين البلدين.

يُشار إلى أن هذه هي أول زيارة لمسؤول ياباني إلى ليبيا منذ العام 2011.