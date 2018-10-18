وفرة إمدادات الخام الأمريكي تُطيح بأسعار النفط العالمي

في سياق متصل أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي، وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

هذا ونقلت وكالة رويترز عن محلل النفط لدى بتروماتركس أوليفييه جاكوب قوله:

“المخزونات تتعزز، إنه اتجاه مستمر، أسبوع بعد أسبوع، بدأ الأثر يظهر”.

يُذكر أن خام القياس العالمي برنت قد انخفض 70 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا إلى 69.14 دولار للبرميل.

وكان أسعار النفط العالمي قد ارتفعت خلال هذا الأسبوع بعد مخاوف من انخفاض صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية على إيران.