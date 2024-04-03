وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.. «الشهوبي» يُناقش فرض رسوم تأشيرة على المواطنين المصريين

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، فرض رسوم تأشيرة منافذ على المواطنين المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان الوزارة، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف عبدالله مراد، ورئيس مكتب الشؤون الرقابية بمصلحة الجوازات العميد أبوالقاسم يوسف أبوالهول.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآلية لتنفيذ القرارين القرار رقم (5) لسنة 2024م الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني جمهورية مصر العربية فرض رسوم تأشيرة منافذ، والقرار رقم 100 لسنة 2024م الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة رسوم تأشيرة منافذ على أصحاب السيارات المصرية الخاصة وسيارات الركوبة الجماعية المصرية والشاحنات المصرية.