وفود إفريقية وتونسية في طرابلس لتعزيز التعاون بـ«قضايا الطفل»

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة الأسرة والطفل وتعزيز المرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى مارثا كيريمات، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم إلى طرابلس للمشاركة في فعاليات يوم الطفل الأفريقي الذي تستضيفه ليبيا.

ورحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالوفد، مؤكدة أهمية هذه المناسبة القارية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال وتطوير آليات الحماية والرعاية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأفريقي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أجرت الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني برفقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية أسماء الجابري زيارة ميدانية إلى دار رعاية الطفل في طرابلس، حيث اطلع الوفد على أوضاع الأطفال المقيمين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتأهيلية داخل الدار.

وشملت الزيارة جولة داخل مرافق الدار، بما في ذلك أقسام الإقامة والتأهيل والأنشطة التعليمية والترفيهية، مع استعراض آليات الرعاية والحماية الشاملة للأطفال.

كما عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع نظيرتها التونسية أسماء الجابري بمقر الوزارة في طرابلس، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطفولة والمرأة وكبار السن، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير البرامج الاجتماعية وتعزيز الحماية والرعاية للفئات المستهدفة.

وفي إطار الفعاليات نفسها، استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل صابرينا غاهر، حيث جرى بحث جهود ليبيا في حماية الطفولة والبرامج الوطنية المنفذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفق المواثيق الأفريقية والدولية.

كما نفذت اللجنة الأفريقية زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الليبية، شملت المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التربية والتعليم، للاطلاع على البرامج الصحية والتعليمية الموجهة للأطفال، بما في ذلك التطعيم والصحة المدرسية والسياسات التعليمية الداعمة لحقوق الطفل.