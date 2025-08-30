وفيات جديدة بسبب المجاعة في غزة.. ألمانيا ترفض فرض عقوبات على إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها ثلاثة أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في ظل تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة الإجمالية لوفيات سوء التغذية ارتفعت إلى 332 شخصًا، من بينهم 124 طفلًا. وأوضحت أن الفترة التي تلت تصنيف المرحلة المتقدمة لانعدام الأمن الغذائي (IPC) شهدت تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، بينهم 9 أطفال.

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب بصدد وقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن تقليص وصول شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع.

من جانبها، شددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على ضرورة رفع الحظر الإسرائيلي على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة استعدادها لمواصلة عملياتها الإنسانية، حيث أن مخازنها في مصر والأردن مليئة وجاهزة لاستيعاب حوالي 6000 شاحنة.

كما أكدت “الأونروا” أنها تمتلك نظامًا فعالًا لتوزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع، داعية إلى نقل المساعدات المنقذة للحياة عبر البر لضمان وصولها إلى المحتاجين في غزة.

ألمانيا ترفض فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل بسبب الوضع في غزة

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين لن تدعم في الوقت الحالي مقترح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في ظل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وأكد فاديفول خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن أن تعليق التعاون مع إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث “هورايزون يوروب” لن يكون له تأثير كبير على القرار السياسي أو العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يجعل ألمانيا غير مقتنعة بهذه المقترحات.

وفي رد على هذه المقترحات، ذكر الوزير أن ألمانيا تفضل فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كإجراء “محدد الهدف”، مشيرًا إلى أهمية التعاون العلمي بين البلدين في ظل هذه الظروف.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حول كيفية التعامل مع تداعيات الحرب في غزة، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون يوروب” بهدف الضغط عليها لتقديم مساعدات إنسانية أفضل.

وتستهدف العقوبات المقترحة مؤسسات إسرائيلية معينة، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجالات الأمن السيبراني والطائرات المسيرة، مع استثناء الجامعات والباحثين الإسرائيليين من القيود.

وتواجه هذه المسودة القانونية تحديًا في تمريرها، إذ يتطلب الأمر موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة في مجلس الدول الأعضاء، حيث ترفض كل من ألمانيا وإيطاليا هذا المقترح، في حين تؤيد معظم الدول الأخرى فرض العقوبات.

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة وتؤكد على ضرورة التحرك العاجل

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديم خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مشددة على ضرورة التحرك الفوري لوقف الدمار والموت والمجاعة في المنطقة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات له عبر منصة “إكس”، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستدافع بقوة عن هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر اليوم، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة.

الخطوة تأتي في وقت حساس بعد أن ألغت إسبانيا صفقة أسلحة كانت مقررة مع إسرائيل في أبريل 2025، في إشارة إلى تغير في السياسة الإسبانية التي كانت قد طالبت منذ عام 2023 بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة. وتزامنًا مع ذلك، واصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 60 ألف شخص وإصابة أكثر من 160 ألفًا آخرين.

إسبانيا، التي سبق أن أوقفت شراء الأسلحة من إسرائيل، تدعو الآن إلى تحرك عاجل على الصعيدين الإنساني والسياسي لوقف القتال، وتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

أبو عبيدة: خطط الاحتلال لاحتلال غزة ستكون كارثية على قيادته السياسية والعسكرية

أكد الناطق باسم كتائب “القسام”، أبو عبيدة، اليوم السبت، أن خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن الجيش سيدفع ثمناً باهظاً من دماء جنوده، وأن هذه العمليات ستزيد من فرص أسر جنود إسرائيليين جدد.

وفي تدوينات عبر حسابه على “تلغرام”، أضاف أبو عبيدة أن المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية عالية، وأنهم سيقدمون نماذج من البطولة والاستبسال، وسيعلمون قوات الاحتلال دروساً قاسية في المعركة.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تحاول تقليص عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى النصف، وأن “جثثهم القتلى” ستختفي إلى الأبد.

كما أكد أبو عبيدة أن كتائب القسام ستواصل الحفاظ على أسرى الاحتلال في مواقع القتال، وسيتم الإعلان عن كل أسير يُقتل في العدوان مع تقديم صورهم وأسمائهم.

الإمارات تسيّر سفينة مساعدات إنسانية تاسعة إلى غزة ضمن عملية ‘الفارس الشهم 3’

انطلقت صباح اليوم السبت من ميناء خليفة “كيزاد” في أبوظبي سفينة “حمدان” الإنسانية التاسعة، التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

السفينة تحمل على متنها 7000 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية لدعم المطابخ الشعبية، بالإضافة إلى 100 طن من الخيام الطبية و5 سيارات إسعاف لدعم القطاع الطبي في غزة.