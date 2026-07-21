وفيات في حرائق الجزائر.. والسلطات تبدأ حصر الخسائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات جراء الحرائق التي شهدتها عددٌ من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة، مؤكدةً استمرار جهود مختلف الأجهزة لإخماد بؤر الحرائق، والشروع في حصر الخسائر تمهيدًا لتعويض المتضررين.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيانٍ، أنها أصدرت تعليماتٍ إلى الولاة للمباشرة في تنفيذ عملية إحصاءٍ وجردٍ شاملٍ لجميع الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات، تمهيدًا لتكفل السلطات العمومية بتعويض المتضررين، استنادًا إلى تقارير اللجان الولائية التي تشرف على تحقيقاتٍ ميدانيةٍ دقيقةٍ.

وأكدت الوزارة أن مختلف المؤسسات والمصالح الميدانية تواصل تجنيد جميع الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة الحرائق التي طالت، ولا تزال تطال، الغابات والمحاصيل الزراعية، حتى الانتهاء من إخماد جميع بؤر النيران.

وأضافت أن جهود مكافحة الحرائق تشمل الاستعانة بالدعم الجوي عبر الطائرات والمروحيات، إلى جانب تدخلات الفرق الميدانية التابعة للحماية المدنية، ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية.

وتقدمت وزارة الداخلية الجزائرية بخالص الشكر والتقدير إلى أعوان الحماية المدنية، ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والمصالح الأمنية، والمواطنين، وكل من ساهم في عمليات إخماد الحرائق أو الإبلاغ عنها، مثمنةً ما بذلوه من جهودٍ وتضحياتٍ، وما أظهروه من احترافيةٍ وشجاعةٍ في حماية الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي.

هذا وتشهد الجزائر خلال فصل الصيف سنويًا اندلاع حرائق غابات في عددٍ من الولايات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يدفع السلطات إلى تنفيذ خططٍ استباقيةٍ لمكافحة الحرائق، تشمل تسخير فرق التدخل البرية والدعم الجوي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعويض المتضررين من الأضرار البشرية والمادية.