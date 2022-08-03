وفيات كورونا.. تعود إلى ليبيا من جديد بتسجيل حالتي وفاة خلال 48 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، وإصابة 130 آخرين بنسبة 32.8 %، دون تسجيل أي حالات تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن يوم أمس الثلاثاء وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا وإصابة 223 آخرين، لترتفع حالات الوفيات إلى 2 خلال 48 ماضية.

وافاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطؤ معدلات انتشار المرض، إضافة إلى استقرار المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة ومعدل الوفيات.

كما دعا المركز إلى إعادة فرض الإجراءات الاحترازية، ورفع سقف الاختبارات اليومية، إضافة إلى دعم فرص الرصد والاستجابة السريعة وتكثيف حالات التطعيم والتوعية.