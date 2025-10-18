وفيات مأساوية تتصدر العناوين حول العالم

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية، حيث لقي السائق البرتغالي جورجي برانداو مصرعه في حادث مروع أثناء مشاركته في رالي المغرب، كما فقدت روسيا ثلاثة أشخاص حياتهم وأصيب آخرون بانفجار مصنع “أفانغارد” في بشكيريا، في حين قتل طفل في مصر زميله بطريقة هزّت الرأي العام بالإسماعيلية. إلى جانب هذه الحوادث، توفي العالم الصيني الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يانغ تشن نينغ عن عمر ناهز 103 أعوام، مخلفاً إرثاً علمياً ضخماً، وفي مصر، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تحركات مشبوهة لاستقطاب رياضيين بهدف تجنيبهم تمثيل الدولة، فيما ضبطت السعودية محاولة تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاغون واعتقلت أربعة متورطين، وعلى الصعيد الدولي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن عضو الكونغرس السابق جورج سانتوس، بينما شهدت هاواي ثوران بركان كيلاوا مع حمم ارتفعت إلى 450 متراً، كما شهدت بنغلاديش اندلاع حريق هائل في مطار دكا الدولي أدى لتعليق الرحلات، بينما نجحت الشرطة التركية في إنقاذ زوجين مغربيين احتجزهما خاطفون لأيام في إسطنبول، وسط تقدم ملحوظ للجامعات الجزائرية في تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2025.

مصر تكشف تحركات مشبوهة لاستقطاب رياضيين وتجنيبهم محاولات التجنيس الخارجي

كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن رصدها تحركات غير مشروعة من كيانات خارج مصر تهدف لاستقطاب رياضيين مصريين وتجنيبهم تمثيل دول أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الشاذلي، إحالة هذه التحركات إلى جهات التحقيق المختصة، مشدداً على أن الهدف حماية اللاعبين من محاولات التغرير والاستغلال، وليس معاقبتهم.

وجاءت التحركات المشبوهة في أعقاب سفر لاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم كيشو، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، إلى الولايات المتحدة وطلبه الحصول على الجنسية هناك، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية.

ووصفت الوزارة محاولات استقطاب اللاعبين المصريين بطرق غير قانونية بأنها انتهاك للقيم الأولمبية ومخالفة للقوانين المنظمة للانتقال الرياضي الدولي، إضافة إلى كونها شكلاً من أشكال الهجرة غير الشرعية واستغلال الظروف الاجتماعية للشباب الرياضيين.

وأشار الشاذلي إلى أن وزارة الشباب والرياضة توفر منظومة دعم شاملة تشمل الرعاية المادية والمعنوية، والمعسكرات التدريبية، والسفريات، والحوافز، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية، بهدف حماية الأبطال المصريين وسد الأبواب أمام أي محاولات للتغرير بهم.

وشدد على أن التجنيس الرياضي يخضع لضوابط دولية واضحة، وأن أي جهة تحاول التحايل على هذه اللوائح ستواجه العقوبات، مؤكداً أن الإجراءات لن تطال اللاعبين أنفسهم، بل الجهات التي تحاول استقطابهم بطريقة غير قانونية.

وقال الشاذلي إن الوزارة نسّقت مع الاتحادات الدولية والقارية لتطبيق اللوائح المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مع الحفاظ على الالتزام الأخلاقي تجاه كل من رفع علم مصر في المحافل الدولية.

مصر: طفل يقتل زميله ويقطّع جثته بعد تقليده مشاهد عنف من ألعاب وأفلام

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل جريمة هزّت محافظة الإسماعيلية، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على قتل زميله في المدرسة، متأثرًا بمشاهد عنف شاهدها في أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.

وبحسب التحقيقات، استدرج الطفل القاتل زميله إلى شقته مستغلاً غياب أسرته، ثم أنهى حياته قبل أن يستخدم منشارًا كهربائيًا تابعًا لوالده النجار لتقطيع جثمانه إلى أشلاء. بعد ذلك، وضع الطفل الأشلاء في حقيبته المدرسية وألقى بها على مراحل في أماكن متفرقة خلف مول كارفور، بعيداً عن مسرح الجريمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء طفل مجهول الهوية بالقرب من كارفور بالإسماعيلية، ليتم لاحقاً ربطها باختفاء الطفل المبلغ عنه من قرية نفيشة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجاني تأثر بمحتوى عنيف على أحد برامج الهاتف قبل أيام من الحادث، وأنه نفّذ الجريمة بطريقة مشابهة لما شاهد في الفيلم والألعاب.

كما نقلت جهات التحقيق الطفل المتهم إلى منزله لتمثيل الجريمة وسط تواجد أمني مكثف، وتم معاينة مواقع الأشلاء التي تم العثور عليها قرب كارفور.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررّت عرضه على لجنة متخصصة لتقييم حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة.

ثلاثة قتلى وإصابات في انفجار بمصنع “أفانغارد” في بشكيريا الروسية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار وقع مساء أمس في مصنع “أفانغارد” بمدينة سترليتاماك في جمهورية بشكيريا الروسية، بحسب تصريحات رئيس وزراء الجمهورية أندريه نزاروف.

وأوضح نزاروف أن جميع المصابين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بينما لا يزال خمسة منهم يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم حالة واحدة خطيرة حسب ما أشار حاكم الجمهورية راضي خبيروف.

ووقع الانفجار في ورشة إنتاج مادة النيتروسيليلوز بالمصنع، مما تسبب في أضرار جسيمة لمبنى الورشة، وتم إجلاء موظفي المصنع فور الحادث.

وأعلنت السلطات المختصة عن فتح تحقيق جنائي حول الحادث بموجب مخالفة متطلبات السلامة الصناعية، في حين تواصل التحقيقات لتحديد أسباب الانفجار.

يُذكر أن مصنع “أفانغارد” متخصص في تصنيع المتفجرات الصناعية والمنتجات الكيميائية.

مأساة على الرمال… مصرع السائق البرتغالي جورجي برانداو خلال رالي المغرب

لقي السائق البرتغالي جورجي برانداو مصرعه، في حادث مروع أثناء مشاركته في المرحلة الخامسة من رالي المغرب الدولي للدراجات النارية، إثر انقلاب دراجته النارية على الكثبان الرملية.

وبحسب مصادر من فريقه، وقع الحادث على بعد كيلومترين فقط من نهاية المرحلة التي يبلغ طولها 216 كيلومترا، حيث سقط برانداو متأثرا بإصابات خطيرة، ما أدى إلى وفاته عن عمر ناهز 46 عاما.

وقد تدخل الطاقم الطبي على الفور عبر مروحية لإسعاف السائق، وتم نقله إلى مستشفى مدينة أرفود، حيث أعلنت وفاته في تمام الساعة 1:55 ظهرا بالتوقيت المحلي، بحسب ما أكدته اللجنة المنظمة للسباق.

يُذكر أن جورجي برانداو، وهو رجل أعمال، كان يشارك في رالي المغرب للمرة الثانية، بعد ظهوره الأول في رالي داكار 2025، وكان يستعد للمشاركة في رالي داكار 2026 رفقة فريق “Old Friends Rally”.

السعودية.. إحباط تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاغون واعتقال 4 متورطين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية (زاتكا) عن إحباط محاولة تهريب 47,927 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر “الكبتاغون”، عبر منفذ الحديثة الحدودي.

وتم ضبط المواد المخدرة مخبأة بإحكام داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، بعد خضوع الشاحنة لإجراءات كشف أمني وفحص باستخدام تقنيات حديثة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي أن التنسيق تم مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي قبضت على أربعة أشخاص داخل المملكة يشتبه بتورطهم في استلام الشحنة المهربة.

وأكدت “زاتكا” استمرار التعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب المواد المخدرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط تهريبي عبر الرقم 1910 أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، مؤكدة سرية البلاغات ومكافأة المبلغين عند ثبوت صحتها.

ترامب يعفو عن عضو الكونغرس السابق جورج سانتوس بعد سجنه بتهم الاحتيال والكذب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه أمرًا رئاسيًا بالعفو الكامل عن جورج سانتوس، عضو الكونغرس السابق، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الاحتيال المالي والكذب على الناخبين.

وبرر ترامب القرار بما وصفه “المعاملة القاسية وغير العادلة” التي تعرض لها سانتوس خلال فترة احتجازه، مؤكدًا أن سانتوس يستحق فرصة جديدة في الحياة.

وكان سانتوس قد انتخب عام 2022 عن الحزب الجمهوري، لكنه واجه فضائح متعددة إثر كشف سلسلة من الأكاذيب حول سيرته الذاتية، منها تزوير خلفيته التعليمية والمهنية والدينية.

ترامب ربط قرار العفو بقضايا أخرى داخل الحزب الديمقراطي، منتقدًا السيناتور ريتشارد بلومنثال وادعاءاته حول مشاركته في حرب فيتنام، واصفًا أكاذيبه بأنها أخطر من أفعال سانتوس.

ثوران بركان كيلاوا في هاواي.. حمم تصل ارتفاعها إلى 450 متراً

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن بركان كيلاوا في ولاية هاواي دخل أولى مراحل الثوران، حيث سجلت نوافير حمم قياسية ارتفعت إلى نحو 450 متراً.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية تصاعد أعمدة الحمم البركانية بشكل كبير، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع عن كثب لتقييم المخاطر المحتملة على المناطق المحيطة.

ويعد كيلاوا من أكثر البراكين نشاطاً في هاواي، وقد سبق له أن أطلق حمماً سائلة تغطي مساحات واسعة، ما دفع السلطات لتوجيه التحذيرات للسكان القريبين واتخاذ إجراءات وقائية.

وفاة العالم الصيني الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يانغ تشن نينغ عن عمر 103 عامًا

توفي العالم الصيني الشهير يانغ تشن نينغ، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، اليوم السبت في بكين عن عمر ناهز 103 أعوام، حسب ما أعلن تلفزيون الصين المركزي.

ويُعد يانغ من أبرز الفيزيائيين في القرن العشرين، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم وأستاذ في جامعة تسينغهوا، كما كان العميد الفخري لمعهد الدراسات المتقدمة في ذات الجامعة.

ووُلد يانغ في عام 1922 في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي، وسافر إلى الولايات المتحدة في الأربعينيات لاستكمال دراسته، حيث عمل في عدة مناصب تدريسية.

ومن أهم إنجازاته نظرية مقياس يانغ-ميلز التي وضعها مع روبرت ميلز، والتي تعتبر حجر الزاوية في الفيزياء الحديثة. في عام 1957، تقاسم جائزة نوبل في الفيزياء مع لي تشنغ داو.

46 جامعة جزائرية تحقق تقدماً في تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية

أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية عن تقدم ملحوظ لمؤسسات التعليم العالي في تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2025، حيث تم إدراج 46 جامعة جزائرية مقارنة بـ 17 جامعة في العام السابق و14 جامعة في 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يجعل الجزائر تتصدر الدول المغاربية والعربية من حيث عدد الجامعات المصنفة، مع تألق جامعة “عنابة” التي حققت قفزة نوعية بعد أن كانت تحتل المركز 161-170 في التصنيف السابق.

وأكدت الوزارة أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي وزيادة وضوح البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية تصدره مؤسسة “كواكواريلي سيموندس” سنويًا، ويعتمد على عشرة مؤشرات رئيسية تشمل السمعة الأكاديمية، سمعة أصحاب العمل، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين، وغيرها من المؤشرات التي تعكس تنافسية وجودة الجامعات.

الشرطة التركية تنقذ زوجين مغربيين بعد احتجازهما 4 أيام في إسطنبول

تمكنت الشرطة التركية في منطقة أيوب سلطان بإسطنبول من تحرير زوجين مغربيين بعد أن احتجزهما خاطفون كرهائن لمدة أربعة أيام.

وأفاد تقرير أن الحادث وقع في الثامن من أكتوبر، عندما أطلقت المرأة صرخات استغاثة باللغة العربية من نافذة مبنى قيد الإنشاء، قبل أن تقفز من النافذة وتصاب بجروح طفيفة.

وعند وصول الشرطة، عُثر على الرجل المغربي وخطيبته مكبلي اليدين والقدمين، حيث طالب الخاطفون بفدية قدرها 18 ألف دولار من عائلتيهما.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تم القبض على مشتبه به أفغاني يبلغ من العمر 18 عاماً، عُثر بحوزته على هواتف الضحيتين، وتمت إحالة المتهم إلى التحقيق، بينما لا تزال السلطات تواصل ملاحقة باقي المتورطين في الجريمة.

اندلاع حريق هائل في مطار دكا الدولي في بنغلاديش وتعليق الرحلات

اندلع حريق ضخم في قسم الشحن بمطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا، بنغلاديش، ما أدى إلى تعليق جميع عمليات الطيران بالمطار، المطار الرئيسي للبلاد، حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، طلحة بن قاسم، إنه تم إرسال 32 سيارة إطفاء لمكافحة النيران التي اندلعت بعد ظهر يوم السبت، فيما أظهرت لقطات تصاعد دخان أسود كثيف فوق المطار.

وعملت شركة الخطوط الجوية البنغلادشية “بيمان” على تحويل أربع رحلات كانت متجهة إلى دكا إلى مطارات في سيلهيت وشاتوغرام.

ولم يُعرف بعد سبب اندلاع الحريق، فيما تواصل السلطات جهود السيطرة على الوضع.