وفيات مأساوية وحوادث صادمة وتهديدات رقمية

شهد العالم سلسلة أحداث مأساوية وصادمة، بدأت بوفاة اللاعب العراقي باسل سعد الذي غرق أثناء محاولته الهجرة من تركيا إلى أوروبا، بعد اختفاء دام تسعة أشهر، وفي حادث صدم المجتمع الرياضي العراقي وأثار موجة من الحزن بين أصدقائه وزملائه، وتتابعت المآسي مع وفاة بطل الاتحاد السوفيتي في التزلج سيرغي سوكاريف بحريق مروع دمر عدة مجمعات في مقاطعة لينينغراد، ثم رحل أسطورة رفع الأثقال الروسي أندريه تشيمركين عن عمر 53 عامًا، ولم تقتصر الأحداث على الوفيات، إذ شهدت الأرجنتين حادث إطلاق نار في مدرسة بسبب التنمر، وبرزت في القدس واقعة عرض زواج استفزت المشاعر الدينية، في حين كشف هاكر تركي عن تهديدات مستمرة لوزير الدفاع الإسرائيلي، كما سلطت الأضواء على السياسة والقضاء، بعد حكم سجن الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب، وهجوم إلكتروني إيراني يستهدف عشرات الممثلين الإسرائيليين، فيما تسببت أمطار غزيرة في طوكيو بإلغاء أكثر من 240 رحلة جوية، بينما أطلق الملياردير الإماراتي محمد العبار تحذيرات من عمليات نصب واسعة باسمه على منصات التواصل الاجتماعي.

وفاة مأساوية للاعب كرة قدم عراقي أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا

أعلنت الأوساط الرياضية العراقية وفاة اللاعب باسل سعد، بعد اختفائه نحو 9 أشهر أثناء محاولته الهجرة من تركيا إلى أوروبا.

وكان اللاعب قد غادر العراق قبل أشهر متجهاً إلى تركيا بهدف العبور إلى أوروبا عبر اليونان، لكنه قضى غرقاً قبل أن يتمكن من تحقيق حلم اللجوء في ألمانيا.

وأصدر نادي نفط البصرة الرياضي بياناً، قال فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة لاعبنا السابق باسل سعد الذي وافته المنية إثر حادث غرقٍ مؤسف في تركيا. لقد فقدنا شاباً خلوقاً ومحبوباً خدم نادينا بإخلاص وسيبقى اسمه وذكراه حاضرة في قلوبنا جميعاً”.

ولعب باسل سعد في أندية نفط البصرة والبحري وسامراء والكهرباء، وكان يشغل مركز خط الوسط، قبل أن يختفي بشكل كامل منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت التقارير إن وفاته وقعت بعد أن أنزله المهرب مع مجموعة من المهاجرين على بعد 50 متراً من جزيرة سيمي اليونانية دون ارتداء سترة نجاة، ما أدى إلى غرقه في البحر.

وشكلت وفاته صدمة كبيرة في أوساط كرة القدم العراقية، خصوصاً في البصرة، حيث أشاد زملاؤه بمهاراته وأكدوا أنه استحق مساراً أفضل لولا الظلم والتهميش وعدم منحه الفرصة المناسبة.

وفاة بطل الاتحاد السوفيتي في التزلج سيرغي سوكاريف بحريق مروع

لقي بطل الاتحاد السوفيتي أربع مرات في رياضة التزلج الريفي، سيرغي سوكاريف، حتفه عن عمر 68 عامًا إثر اندلاع حريق فجر 10 سبتمبر في قرية نينيمياكي بمنطقة فسيولوجسكي في مقاطعة لينينغراد.

واندلع الحريق في أحد مجمعات المرائب، ما أدى إلى تدمير ستة منها وإلحاق أضرار جسيمة بسبعة أخرى، حيث تجاوزت مساحة النيران 300 متر مربع، بحسب صحيفة “ميغابوليس”.

سوكاريف حقق مجده الرياضي في الثمانينيات، بفوزه أربع مرات متتالية (1981–1984) بسباق 70 كيلومتراً في بطولة الاتحاد السوفيتي، كما أحرز انتصارين في ماراثون “عيد الشمال”، ونال ميداليات برونزية في بطولة الاتحاد السوفيتي لمسافة 15 كيلومتراً، إضافة إلى ميدالية برونزية في إحدى جولات كأس العالم.

وفاة أسطورة رفع الأثقال الروسي أندريه تشيمركين عن 53 عامًا

أعلن الاتحاد الروسي لرفع الأثقال وفاة البطل الأولمبي وأسطورة رفع الأثقال أندريه تشيمركين عن عمر يناهز 53 عامًا، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي: “خسارة لا تعوض لعالم رفع الأثقال بأسره. اليوم رحل عنا أندريه إيفانوفيتش تشيمركين – رجل أسطورة ورجل يمثل حقبة كاملة، نتقدم بخالص التعازي إلى أسرته وأقاربه ونعزي أنفسنا معكم.”

وحقق تشيمركين ذهبية أولمبياد أتلانتا 1996 في فئة الوزن الثقيل جدًا (+108 كغ)، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني 2000، وعلى مدار مسيرته، أحرز أربع ذهبيات في بطولات العالم، إلى جانب فضية وبرونزيتين، وحقق ذهبيتين وفضيتين في بطولات أوروبا، كما حطم الأرقام القياسية العالمية ثماني مرات.

وفي عام 1997 تم اختياره أفضل رياضي في روسيا، ونال وسام الشجاعة تقديرًا لإنجازاته الرياضية الاستثنائية.

تلميذة تطلق النار داخل مدرسة في الأرجنتين رداً على التنمر والشرطة تتدخل لإنقاذها

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوقوع حادث إطلاق نار داخل مدرسة في مقاطعة ميندوزا، بعدما أقدمت تلميذة تبلغ من العمر 14 عاماً على استخدام سلاح والدها الشرطي، في واقعة صادمة ربطتها الصحف المحلية بتعرضها للتنمر من زملائها.

وبحسب صحيفة “تي إن”، دخلت التلميذة أحد الفصول الدراسية وأطلقت النار، ثم تحصنت في فناء المدرسة. وعندما حاول ضابط إقناعها بإلقاء السلاح، ردت بإطلاق رصاصة نحوه.

وسارعت الشرطة إلى إخلاء الطلاب من المبنى، فيما نُقل بعضهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بانهيار عصبي جراء الحادث.

وأوضحت التقارير أن الطالبة استولت على سلاح والدها قبل أن تنفذ الهجوم. وقد جرى إنقاذها لاحقاً ونقلها بمروحية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو ما إذا كانت قد أصيبت خلال السيطرة عليها وتجريدها من السلاح.

عرض زواج عند جدار الأقصى يثير غضب رواد مواقع التواصل في القدس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مستوطناً إسرائيلياً وهو يقدم عرض زواج لشاب يهودي أمام حائط البراق في القدس.

ووفق النشطاء، يظهر الفيديو المنتج الموسيقي الإسرائيلي الشهير أمير أهارون وهو يتقدم بالعرض لشاب يهودي يدعى تابوخ، وسط تصفيق وتشجيع من بعض الحاضرين في المكان.

وأثار المشهد جدلاً واسعاً، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التصرف استفزاز لمشاعر المسلمين واعتداء على قدسية المكان. واحتلت التعليقات الغاضبة على منصات التواصل مساحة واسعة، معربين عن استنكارهم لما وصفوه بتدنيس الأراضي المقدسة والإساءة للقدس.

هاكر تركي يتصل هاتفياً بوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ويكشف تهديدات مستمرة

تمكن هاكر تركي من الاتصال برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث رد الوزير على المكالمة وظهر لثوانٍ في فيديو مقتضب قبل أن يغلق الخط سريعاً، وفق ما ذكرت صحيفة يانيت غلوبال.

ونشر الهاكر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكد كاتس لاحقاً عبر تغريدة أن هذا النوع من المكالمات يُرسلها “منظمات منظمة من مختلف دول العالم” ويحتوي على رسائل كراهية وتهديدات، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات ستستمر لكنه سيواصل “إصدار الأوامر للقضاء على قادة الإرهابيين”، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الاختراق في وقت حساس بعد العملية التي نفذتها إسرائيل على قادة حماس في الدوحة، حيث شنت غارات على مجمع كان يجتمع فيه كبار القادة لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما تتزامن الحادثة مع استمرار القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، التي أعلنت إسرائيل حصارها وبدء عملية السيطرة عليها، فيما حذر كاتس من أن “إعصاراً هائلاً سيضرب سماء مدينة غزة وستهتز أسطح أبراج الإرهاب”، وفق تعبيره.

محكمة برازيلية تحكم بسجن الرئيس السابق بولسونارو 27 عاماً و3 أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب

قضت محكمة برازيلية، بحسب موقع جي 1 الإخباري، بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو 27 عاماً و3 أشهر في قضية تتعلق بمحاولة انقلاب على الدولة.

وأوضحت الدائرة الأولى في المحكمة الفدرالية العليا أن الحكم يأتي بعد إدانة بولسونارو بالتخطيط لانقلاب، وهو قرار يُعد غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات بحق البرازيل عقب إدانة المحكمة الفدرالية العليا هناك الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة تنظيم مؤامرة بمشاركة عسكريين لمنع وصول الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة.

وفي منشور على منصة X، وصف روبيو الحكم بأنه “اضطهاد بدوافع سياسية”، مؤكداً أن واشنطن “سترد بالشكل المناسب على هذه المطاردة السياسية”.

وكان بولسونارو تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويعود سياق القضية إلى 8 يناير 2023، بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، ما أدى إلى اعتقال نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.

وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفدرالية البرازيلية اتهامات إلى بولسونارو وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية عبر تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي، لتصل القضية اليوم إلى هذا الحكم القضائي الصارم.

هجوم إلكتروني إيراني يستهدف عشرات الممثلين الإسرائيليين

تعرض عشرات الممثلين الإسرائيليين لهجوم إلكتروني من نوع “تصيد – فيشينغ” يشتبه في أن مصدره إيران، حيث طُلب منهم إرسال اختبارات أداء مصورة مرفقة بصور جواز السفر وبطاقة الهوية.

وأوضحت هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية أن الهجوم بدأ باختراق صندوق بريد إلكتروني، ثم إرسال رسائل إلى الممثلين بانتحال هوية مشروع لاختيار ممثلين لفيلم جديد لمخرج معروف،وطُلب من المستلمين إرسال مقاطع فيديو لاختبارات الأداء، إضافة إلى معلومات شخصية تشمل صور بطاقة الهوية، جواز السفر، وعنوان السكن.

وأشارت الهيئة إلى أن عشرات الممثلين أرسلوا المعلومات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني المزيف، ولاحقاً تلقوا رسائل تهديد نسبت العملية إلى جهات مرتبطة بإيران، ما تسبب في ضغط نفسي على المتضررين.

وأكدت إحدى الممثلات التي تلقت الرسائل أن الهدف الظاهري كان إجراء اختبار أداء لفيلم من إخراج آري فولمان عن أحداث 7 أكتوبر، حيث طلب منها تقديم مقطع فيديو شخصي ورفع مستندات إضافية.

يُذكر أن هجمات “فيشينغ” تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور، بيانات الحسابات البنكية، أو المستندات الشخصية عبر رسائل مزيفة تبدو رسمية وموثوقة.

أمطار غزيرة في طوكيو تؤدي إلى إلغاء أكثر من 240 رحلة جوية

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المجاورة، بإلغاء أكثر من 240 رحلة جوية في مطار هانيدا على مدى يومين.

وأفادت قناة “NHK” بأن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إلغاء 129 رحلة إجمالاً، شملت الرحلات المغادرة والواردة إلى المطار، كما تأثرت حركة النقل الجوي لأكثر من 20 ألف مسافر.

وقد ألغت شركة “النيبون للطيران” (All Nippon Airways) 70 رحلة، بينما ألغت شركة “الخطوط الجوية اليابانية” (Japan Airlines) 42 رحلة يوم الجمعة.

وتشير السلطات إلى احتمال استمرار حدوث تأخيرات وإلغاءات إضافية في الرحلات الجوية خلال الساعات المقبلة بسبب استمرار الظروف الجوية غير المستقرة.

ملياردير إماراتي يحذر من عمليات نصب واسعة باسمه عبر حسابات مزيفة

أصدر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، تحذيرا شديد اللهجة من انتشار حسابات مزيفة تنتحل شخصيته على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعات استثمارية وهمية.

وقال العبار في بيان عبر حساباته الرسمية إن هذه الحسابات قد تُكلّف الضحايا ملايين الدراهم أو الدولارات، مؤكدا: “يرجى العلم بوجود حسابات مزيفة تنتحل شخصيتي وتروج لمشروعات استثمارية باسمي. أرجو توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الحسابات أو تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات غير معروفة”.

ويأتي التحذير في وقت أعلنت فيه “إعمار” عن استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار دولار في مصر، وهو ما زاد من جاذبية اسم العبار للمحتالين.

مصادر أمنية إماراتية كشفت أن السلطات تتابع أكثر من 20 حسابا مشبوها، بالتعاون مع منصة “إنستغرام” لحذفها، لافتة إلى أن هذه العمليات تستهدف خصوصا الطبقة المتوسطة الباحثة عن فرص استثمارية في ظل الانتعاش الاقتصادي.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الرقابة المالية الإماراتية من ارتفاع عمليات الاحتيال الرقمي بنسبة 35% خلال عام 2025، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي حسابات مشبوهة.

ويعد محمد العبار (مواليد 1965) من أبرز رجال الأعمال العرب، وهو مؤسس ورئيس شركة “إعمار” التي طورت مشاريع عالمية مثل برج خليفة ومول دبي، إضافة إلى استثمارات واسعة في مصر، وتُقدّر ثروته بـ4.9 مليار دولار وفق مجلة “فوربس” لعام 2025، كما يقود شركات أخرى بينها “نون” للتجارة الإلكترونية و”إيجل هيلز”، ما يجعله هدفا رئيسيا لشبكات الاحتيال الرقمي.

