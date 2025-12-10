وفيات وانهيارات وكوارث طبيعية وسياسية تجتاح عدة دول

شهد العالم اليوم سلسلة من الكوارث والحوادث المؤلمة، بدءًا بانهيار مبنيين سكنيين في فاس المغربية ما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 16 آخرين، وحريق في مبنى سكني بجنوب الصين أودى بحياة 12 شخصًا، مرورًا بالفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي في ولايتي أوريغون وواشنطن بالولايات المتحدة، وإطلاق نار قرب سكن جامعي في كنتاكي أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر، وهبوط اضطراري لطائرة اصطدمت بسيارة في فلوريدا، وصولًا إلى سحب أكثر من 11 ألف عبوة دواء في أمريكا وتحذير الإمارات لمواطنيها بعدم السفر إلى مالي، إضافة إلى جدل سياسي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بتركيزه على مظهر المتحدثة باسم البيت الأبيض.

الفيضانات تجتاح أوريغون وواشنطن والعواصف تتواصل شمال غرب المحيط الهادئ

ضربت سلسلة من العواصف القوية مناطق شمال غرب المحيط الهادئ، مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع الأنهار وإغلاق الطرق، مما دفع فرق الإنقاذ للقيام بعمليات إنقاذ عاجلة.

وعانى سكان أجزاء من ولايتي أوريغون وواشنطن من انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الفيضانات وإغلاق المدارس، بينما تكبد السائقون صعوبات في التنقل وسط الانهيارات الطينية والمياه التي غمرت الطرق والسيارات.

وأشار مسؤولو الإطفاء شمال شرق سياتل إلى أن فرق الإنقاذ أجرت عدة عمليات باستخدام زوارق هوائية لسحب أشخاص من سيارات عالقة، وحملت شخصًا آخر لمسافة ميل (1.6 كيلومتر) إلى بر الأمان بعد أن حاصرته المياه في منطقة غابات.

وحذر خبراء الأرصاد من أن ذروة ارتفاع الأنهار لم تأت بعد، متوقعين استمرار هطول الأمطار الغزيرة على طول الساحل لعدة أيام وتساقط أكثر من قدم من الثلوج في شمال جبال الروكي بولاية وايومينغ.

وأصدرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات محتملة، تشمل فيضانات مفاجئة متفرقة على طول الساحل وفي جبال كاسكيد حتى منتصف الأسبوع، داعية السكان إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ترامب يخرج عن خطابه الاقتصادي ويثير جدلًا بإطراء غير معتاد على متحدثة البيت الأبيض

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا خلال تجمع انتخابي في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا بعدما ركز على مظهر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بدل الاستمرار في عرض خطته الاقتصادية أمام الحاضرين.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مديحًا اعتبره مراقبون مبالغًا فيه للمتحدثة البالغة 28 عامًا، وطلب من الحشود تقييمها بينما كان يكرر وصفها بأنها رائعة، وواصل التعليق على ظهورها الإعلامي مركزًا على شفتيها ومستخدمًا مؤثرات صوتية لتقليد طريقة حديثها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه أن ليفيت تؤدي عملها بثقة لأنها تدافع عن سياسات يعتبرها واضحة، وهاجم مواقف خصومه بشأن قضايا النوع الاجتماعي والحدود، موضحًا أنه لا يرغب في أن يكون السكرتير الصحفي للحزب الآخر لأنه يرى أن الدفاع عن سياساته أسهل.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إعجابه بليفيت ليس جديدًا بعدما كرر التشبيه نفسه خلال مقابلة في أغسطس عندما تحدث عن وجهها وعقلها وشفتيها، معتبرًا أنها الأفضل بين المتحدثين الذين رافقوا أي إدارة رئاسية.

وانتقلت ليفيت إلى البيت الأبيض عقب مسيرة سريعة بدأت خلالها العمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين عامَي 2019 و2021 كسكرتيرة صحفية مساعدة، وعادت إلى فريق حملته في يناير 2024 قبل تولي منصبها الحالي لتصبح أصغر متحدثة في تاريخ البيت الأبيض. وتزوجت في يناير من رجل الأعمال نيكولاس ريتشيو الذي يبلغ 60 عامًا، وذلك بعد أشهر من ولادة طفلهما نيكو.

انهيار مبنيين سكنيين بفاس المغربية يودي بحياة 19 شخصًا ويصيب 16 آخرين

لقي 19 شخصًا مصرعهم في انهيار مبنيين سكنيين من أربعة طوابق في مدينة فاس المغربية، ليلة الثلاثاء-الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وفق السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن 16 شخصًا أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة الانهيار، الذي طال بنايتين متجاورتين تسكنهما ثماني أسر.

وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات اللازمة والخضوع للفحوصات الطبية.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل، للعثور على أي أشخاص محتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض، وسط جهود مكثفة لتقديم الإسعافات العاجلة.

كما باشرت السلطات المحلية تحقيقًا عاجلًا لتحديد أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، في إطار مسعى لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

السيطرة على حريق محدود داخل استراحة بمبنى الركاب 2 في مطار القاهرة دون تأثير على الحركة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مطبخ تابع لإحدى الاستراحات في مبنى الركاب رقم 2، أثناء تجهيز وجبات للطعام.

وذكر موقع اليوم السابع أن فرق الطوارئ تعاملت مع الموقف فور تصاعد الدخان داخل المطبخ، وتم احتواء الحريق سريعًا دون تسجيل تلفيات أو أضرار، واقتصر الحادث على انبعاث بعض الأدخنة.

وأوضحت الشركة أن حركة التشغيل في مبنى الركاب رقم 2 تسير بصورة طبيعية، وأن جميع صالات السفر والوصول تعمل دون أي تأثر، مع استمرار تطبيق معايير الأمن والسلامة داخل مختلف منشآت المطار.

وأكدت الشركة أنها تعتمد أنظمة إطفاء وإنذار مبكر حديثة تتيح الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة داخل المطار، بما يعزز مستوى الجاهزية والسلامة في مباني الركاب.

12 قتيلاً في حريق بمبنى سكني بجنوب الصين

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأربعاء، بمقتل 12 شخصًا جراء حريق اندلع في مبنى سكني مكون من أربعة طوابق بمدينة شانتو بجنوب الصين، وأوضح المصدر أن الحريق اندلع عند الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، قبل أن يتم السيطرة عليه بعد نحو 40 دقيقة.

وأشارت شينخوا إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من ارتفاع عدد ضحايا الحريق الأكبر في هونج كونج منذ عقود إلى 160 شخصًا، ما دفع كبار القادة بالصين للمطالبة بزيادة الرقابة على معايير السلامة في قطاع الإسكان والمباني الشاهقة.

وكانت الصين أطلقت الشهر الماضي حملة تفتيش شاملة على معايير السلامة المرتبطة بالحرائق في المباني الشاهقة على مستوى البلاد، في أعقاب حريق هونج كونج، بهدف منع وقوع كوارث مماثلة على البر الرئيسي.

إطلاق نار قرب سكن جامعي في كنتاكي ستيت يُسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة

أعلنـت السلطات في ولاية كنتاكي مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب أحد مباني السكن الجامعي في جامعة كنتاكي ستيت يوم الثلاثاء، واعتقلت الشرطة مشتبهًا به بعد ساعات من وقوع الحادث.

وأوضحت شرطة مدينة فرانكفورت أن الحرم الجامعي دخل حالة إغلاق أمني عقب تلقي بلاغ عن إطلاق النار، وظهرت في مشاهد بثها الإعلام الأمريكي سيارات شرطة منتشرة حول مجموعة من مباني السكن الجامعي.

وذكرت إدارة الجامعة أن أحد الطلاب المصابين يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة، وأعلنت عدم نشر أسماء الطلاب في الوقت الحالي، وبيّنت أنها على تواصل مباشر مع عائلاتهم وتُقدّم لهم الدعم المتاح، ووفّرت في الوقت نفسه خدمات الإرشاد والدعم النفسي لبقية الطلاب.

وأشارت شرطة فرانكفورت إلى تعامل فرقها مع حادثة وُصفت بمعتدٍ نشط، وذكرت أنها أمّنت الحرم الجامعي بالكامل، وأعلنت استعدادها للكشف عن تفاصيل إضافية خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء.

هبوط اضطراري لطائرة يصطدم بسيارة ويسبب أضرارًا واسعة على طريق سريع في فلوريدا

أظهرت لقطات مصوّرة سقوط طائرة على سيارة في الطريق السريع ٩٥ بمدينة كوكوا في ولاية فلوريدا، ونتج عن الحادث إصابة سائقة السيارة التي نُقلت إلى مستشفى قريب بعد تعرضها لإصابات طفيفة وفق إفادة دورية الطرق السريعة في فلوريدا.

وأوضحت الدورية أن الطائرة، وهي متعددة المحركات وذات أجنحة ثابتة، اصطدمت بسيارة من طراز تويوتا كامري ٢٠٢٣ في المسار الجنوبي للطريق السريع عند الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء يوم الإثنين، وظهرت في تسجيلات كاميرا السيارة وهي تهبط اضطراريًا على الطريق المزدحم خلال ساعة الذروة وتصطدم بمؤخرة السيارة قبل أن ترتد إلى اليسار محدثة شرارات.

وعانى السائقان من اختلاف أوجه الضرر، بينما أفادت السلطات بأن الطيار البالغ من العمر ٢٧ عامًا، والراكب الذي يبلغ العمر نفسه، لم يتعرضا لأي إصابات وبقيا في موقع الحادث حتى وصول فرق التحقيق.

وذكر شاهد العيان جيم كوفي أن الطائرة هبطت بشكل مفاجئ أمامه قبل أن تصطدم بسيارة أخرى، بينما أوضح ابنه بيتر كوفي أنه شاهد الطائرة تهوي وتمنّى أن تهبط على جانب الطريق بعيدًا عن السيارات.

وبيّنت صور لاحقة للحادث تدمّر الجزء الخلفي من السيارة وانفصال أنف الطائرة وعجلاتها، وستتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق الرئيسي في هبوط الطائرة الاضطراري، بينما تجري دورية الطرق السريعة في فلوريدا تحقيقاتها الموازية.

شركة أدوية تسحب أكثر من 11 ألف عبوة من علاج ضغط الدم في أمريكا بعد فحص كشف شوائب دواء آخر

سحبت شركة غلينمارك نحو 11100 عبوة من دواء شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم داخل الأسواق الأمريكية بعدما أظهر فحص عينات احتياطية احتمال تلوث الأقراص بعقار آخر لا يدخل في تركيب الدواء الأصلي وفق إشعار صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويستخدم دواء بيسوبرولول فومارات وهيدروكلوروثيازيد المعروف باسم زياك لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على تثبيط مستقبلات بيتا واحد في القلب ما يساعد على ضبط إيقاع النبض واستقرار مستوياته.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الفحص كشف احتمال احتواء بعض الأقراص على عقار إيزيتيميب المستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول، ووصفت عملية السحب بأنها من الفئة الثالثة ما يعني أن التعرض للدواء أو استخدامه لا يرجح أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

وتشمل الدفعات المسحوبة جرعات 2.5 ميليغرام و6.25 ميليغرام، وتشمل عبوات ثلاثين قرصًا ومائة قرص وخمسمائة قرص على أن تتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية بين شهر نوفمبر من عام ألفين وخمسة وعشرين وشهر مايو من عام ألفين وستة وعشرين.

وتتابع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقييم الوضع من دون إصدار تعليمات مباشرة للمرضى بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في حال امتلاكهم عبوات من الدواء المشمول بالسحب.

وزارة الخارجية الإماراتية تحظر السفر إلى مالي وتدعو المتواجدين لإجلائهم عاجلاً

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني الدولة إلى جمهورية مالي، داعية جميع المتواجدين هناك إلى العودة في أقرب وقت ممكن بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في ضوء تدهور الوضع الأمني، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مع ضرورة التواصل مع الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات والمتوفر على مدار الساعة.

وتشهد مالي، التي تحكمها قيادة عسكرية، حربًا مستمرة منذ نحو 10 أعوام ضد جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي “داعش” والقاعدة. وأفادت تقارير صحفية بأن عمليات اختطاف الأجانب والمدنيين تصاعدت بشكل حاد خلال عام 2025، حيث سجل بين شهري مايو وأكتوبر اختطاف أكثر من 22 أجنبيا، وهو ضعف العدد المسجل في 2022.

وتنفذ جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بالقاعدة هذه العمليات كجزء من استراتيجية “الجهاد الاقتصادي” لتمويل نشاطاتها من خلال الفديات الضخمة وفرض حصار اقتصادي على العاصمة باماكو، فيما تسيطر على نحو 80% من إنتاج الذهب في إقليم كايس، ما يعزز قدراتها المالية واللوجستية.

وأدت هذه التطورات إلى تحذيرات دولية وتشديد الإجراءات الأمنية في مالي، مع دعوات لإجلاء المواطنين الأجانب، في حين تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة الأمنية المتفاقمة في مالي والمنطقة المحيطة.