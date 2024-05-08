وفيات وعشرات الإصابات نتيجة «تسمم غذائي» في المغرب

توفي 6 أشخاص بينهم طفلة، نتيجة تسمم غذائي أصاب زبائن أحد محلات بيع الوجبات السريعة بمدينة مراكش في المغرب.

وكشفت وسائل إعلام محلية، “أن الطفلة البالغة 5 سنوات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرضت له برفقة 25 شخصا، بعد تناولهم لوجبة سريعة “سندويش” في إحدى محلات الأكل السريع بحي المحاميد الشعبي بمراكش، حيث تم نقلهم للمستشفى قبل أن يفارق 6 منهم الحياة”.

وبحسب المعلومات، “شنت السلطات المغربية حملات مراقبة واسعة في محلات بيع الوجبات السريعة، أسفرت عن حجز كميات من المواد الفاسدة والأطعمة غير الصالحة للاستهلاك وأصدرت قرارات بإغلاق عدد من المطاعم”.

هذا وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أيضا قبل أيام، وفاة شخص، وإصابة 75 آخرين نتيجة تسمم مصدره أحد المطاعم في العاصمة السعودية، الرياض.