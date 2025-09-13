وفيات وكوارث طبية.. تكهنات حول صحة ترامب وتظاهرات حاشدة في لندن

هزّت مصر كارثة طبية خطيرة بعد إصابة عدد من المرضى بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر بالجيزة عقب عمليات رمد جماعية، وفي الولايات المتحدة، تجدد الجدل حول صحة الرئيس دونالد ترامب بعد ظهوره في ذكرى 11 سبتمبر بملامح متعبة وارتباك لافت، الأمر الذي أثار موجة تكهنات وتساؤلات على وسائل التواصل، وشهدت بريطانيا حشداً ضخماً لعشرات الآلاف في شوارع لندن تلبية لدعوة الناشط اليميني تومي روبنسون، تحت شعار “توحيد المملكة”، حيث رُفعت الأعلام الوطنية وهتف المتظاهرون ضد سياسات الحكومة بشأن الهجرة وحرية التعبير، وسط حضور أمني مكثف، وفي مشهد مغاير، برز خبر مشاركة نادين أيوب كأول فلسطينية في مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة في تايلاند، مؤكدة أنها تحمل رسالة لإبراز هوية فلسطين وتاريخها الإنساني، فيما اتخذت الأردن خطوة لافتة بحجب غرف الدردشة في لعبة “روبلوكس” حمايةً للأطفال من المخاطر الرقمية، في إجراء مماثل لما جرى في السعودية والإمارات، وعلى الصعيد الترفيهي العالمي، أعلنت السعودية عن استضافة عرض المصارعة الحرة الأشهر “راسلمينيا 43” في الرياض عام 2027، لتسجل سابقة تاريخية كأول بلد خارج الولايات المتحدة يحتضن هذا الحدث، في إطار تعزيز موقعها كوجهة عالمية للفعاليات الكبرى.

تكهنات حول صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهوره في ذكرى 11 سبتمبر

أثارت صور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، موجة من التساؤلات حول صحته، بعد أن بدا وجهه مترهلاً ومتدلياً خصوصاً الجانب الأيمن منه، وأظهر بعض علامات الارتباك.

وانتشرت الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات متسائلة عن حالته الصحية، كما أشار بعض المستخدمين إلى فيديو نشره البيت الأبيض بعد مقتل الناشط اليمني تشارلي كيرك، متسائلين عما إذا كان الفيديو قد جرى تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بسبب قلة حركة ترامب فيه.

وكان البيت الأبيض كشف في يوليو الماضي أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة تؤثر على تدفق الدم في أوردة الساق وتسبب تورمات وأعراض أخرى، كما لاحظت وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة ظهور كدمات زرقاء على يدي ترامب أثناء الاجتماعات الرسمية، ويستخدم أحياناً مساحيق تجميل أو يضع يده فوق الكدمة لإخفائها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الكدمات نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام ترامب للأسبرين، ورد الرئيس نفسه على شائعات صحته في بداية سبتمبر قائلاً إنه لم يشعر بحال أفضل في حياته من الوضع الحالي.

نادين أيوب.. أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون لتسليط الضوء على فلسطين

أكدت نادين أيوب، الشابة الفلسطينية البالغة من العمر 27 عامًا، أنها أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة في نوفمبر المقبل في تايلاند، وتسعى من خلال مشاركتها إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعب يعاني، بل يملك أحلامًا وطموحات وهوية راسخة.

وقالت أيوب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن مشاركتها تهدف إلى إبراز جمال الأرض الفلسطينية وغنى تراثها، وتسليط الضوء على الصورة الإنسانية لشعبها، مشددة على أن الفلسطينيين هم أطفال ونساء لديهم أحلام وطموحات، وليسوا فقط ضحايا النزاع.

هذا ونشأت نادين بين الضفة الغربية والولايات المتحدة وكندا، وتعيش حاليًا بين رام الله وعمان ودبي، وأسست في الإمارات مؤسسة لتدريب مبتكري المحتوى في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس، وعملت في التدريس داخل الأراضي الفلسطينية ومع منظمات إنسانية قبل دخول عالم عروض الأزياء.

وأضافت أنها أسست فرعًا وطنيًا لمسابقة ملكة الجمال تحت اسم “سيدة فلسطين”، وأقيمت المسابقة الأولى عبر الإنترنت عام 2022 لضمان تمثيل واسع للفلسطينيين المتوزعين حول العالم. كما شاركت في مسابقة “ملكة جمال الأرض” عام 2022، مما يمهد لمشاركتها هذا العام في “ملكة جمال الكون”.

وأوضحت أيوب أن فلسطين تمثل دولة قائمة بحد ذاتها ومعترف بها من قبل نحو 145 دولة، وأكدت أن صوتها في المسابقة سيكون داعمًا للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددة على أهمية إبقاء هوية الشعب الفلسطيني حية.

الأردن يعزل الأطفال عن الغرباء على منصة “روبلوكس” لحمايتهم من المخاطر الرقمية

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية عن حجب غرف الدردشة بالكامل على منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس” للمستخدمين في الأردن، ضمن إجراءات لحماية الأطفال والناشئين من المخاطر الرقمية، مشابهة للإجراءات المتبعة في السعودية والإمارات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا القرار جاء بعد تلقي تقارير ودراسات متخصصة أشارت إلى أن غرف الدردشة في اللعبة تمثل بيئة محفوفة بالمخاطر، مثل إمكانية تعرض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة، خاصة مع تفاعلهم المباشر مع مستخدمين مجهولين.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تواصلاً مباشراً مع إدارة “روبلوكس”، وتم الاتفاق على حجب غرف الدردشة والتزام المنصة بحجب أي محتوى مسيء قد يظهر، بما يضمن حماية الأطفال واليافعين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة شاملة لحماية الناشئين في البيئة الرقمية، تشمل التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات في متابعة استخدام الأطفال للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، مؤكدة استمرارها في مراقبة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة رقمية آمنة.

خارج أمريكا لأول مرة.. السعودية تستضيف “راسلمينيا 43” في الرياض عام 2027

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، استضافة العاصمة الرياض لعرض المصارعة الحرة الأشهر عالمياً “راسلمينيا 43 – WrestleMania” عام 2027، لتدخل المملكة التاريخ كأول دولة تحتضن هذا الحدث الأسطوري خارج الولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تحول إلى منصة لأكبر الفعاليات الترفيهية والرياضية العالمية. وأكد آل الشيخ أن النسخة المقبلة ستشكّل “علامة فارقة في تاريخ البطولة”، مشيراً إلى أن استضافة راسلمينيا في الرياض “ستغير مفهوم الترفيه الرياضي على مستوى العالم”.

من جانبه، أشاد بول ليفاسك “تريبل إتش”، مدير المحتوى الرئيس في WWE، بالشراكة المتنامية مع الهيئة العامة للترفيه، مؤكداً أن السعودية أحدثت تحولاً كبيراً في مشهد الترفيه والرياضة عالمياً. وأضاف: “نتطلع لتقديم نسخة غير مسبوقة من راسلمينيا بالشراكة مع موسم الرياض”.

وبهذا الإعلان، تعزز السعودية مكانتها كوجهة عالمية كبرى للفعاليات الرياضية والترفيهية، في إطار رؤية المملكة 2030.

كارثة صحية في مصر.. إصابة جماعية بالعمى بمستشفى 6 أكتوبر بالجيزة

تعرض عدد من المرضى في مستشفى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لإصابات جماعية بالعمى بعد إجراء عمليات جراحية في قسم الرمد، ما أثار موجة استياء كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ودفع وزارة الصحة للتدخل الفوري.

وذكرت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع الشكاوى وأصدر توجيهاته بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة، تضم أساتذة كليات الطب ذوي خبرة عالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية ومتابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى المتضررين.

كما تم تشكيل لجنة مكافحة العدوى لدراسة بروتوكولات التعقيم والامتثال للمعايير الدولية، ولجنة فنية لتقييم سلامة المعدات الطبية في غرف العمليات، إضافة إلى لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية وتحديد أي ثغرات محتملة.

وأفادت تقارير اللجان بوجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات فيما يخص الالتزام بالإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، رغم معرفتهم بها وتلقيهم التدريب اللازم.

وبناءً على ذلك، أصدر وزير الصحة قرارات صارمة تشمل:

* إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام للتحقيق القضائي الشامل.

* وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.

* إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.

* إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في العمليات عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

* تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى.

* تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ستشمل جميع جوانب الواقعة لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الصحية مستقبلاً.

عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن بدعوة من تومي روبنسون تحت شعار “توحيد المملكة”

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع لندن استجابةً لدعوة الناشط اليميني تومي روبنسون، في مسيرة حملت شعار “توحيد المملكة”، وسط حضور أمني مكثف قُدّر بأكثر من ألف عنصر شرطة.

وانطلقت الحشود صباح السبت من ساحة “راسل”، متجهة نحو الحي الحكومي في وايتهول، رافعة أعلام إنجلترا المزينة بصليب القديس جورج و”علم الاتحاد”. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لرئيس الوزراء كير ستارمر، منتقدين سياسات حكومته بشأن الهجرة وحرية التعبير.

روبسون وصف الحدث مسبقاً بأنه “احتفال بحرية التعبير”، في حين اعتبره منتقدوه “احتفالاً بالكراهية والأكاذيب”. وخلال المسيرة، هتف المشاركون باسم الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في 10 سبتمبر، وحمل بعضهم صوره تخليداً لذكراه.

ووفق الشرطة، لم تُسجل أي حوادث أمنية حتى الآن رغم الأعداد الكبيرة، بينما أكد منظمو الفعالية أن الهدف من المسيرة هو الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة ما وصفوه بـ”سياسات القمع”.