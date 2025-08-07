وفيات وكوارث وحوادث مأساوية تهزّ العالم.. من إيطاليا إلى ميانمار وتركيا وفرنسا وإيران

وفيات وأحداث مأساوية هزت عدة دول، ففي إيطاليا، حادث سير مروع أسفر عن وفاة لاعبين وجرح آخرين، وفي إيران أنهت سيدة إيرانية حياة أزواجها الـ11، وفرنسا شهدت حريقًا ضخمًا أودى بحياة شخص وأصاب عدة آخرين، تركيا سجلت حادث سير خطير أدى إلى إصابة 14 سائحًا روسيًا، في ميانمار، وفاة قائد بارز أثارت الغموض، بينما الملاكم الإيراني جاسم دلاوري توفي بعد صراع مع السرطان، الكويت أحبطت محاولة تهريب مخدرات ضخمة، والولايات المتحدة خسرت نجمة السينما كيلي ماك، وسط هذه المآسي، نُقلت قصة إنقاذ طفل سوري في تركيا، بينما تصاعدت التوترات الأمنية في فرنسا ومصر، لترسم مشهدًا عالميًا مليئًا بالتحديات.

مأساة في إيطاليا.. وفاة لاعبين اثنين وإصابة ثالث بحادث سير مروع

أعلن نادي مانياجو فاجونت، المنافس في دوري الدرجة السادسة الإيطالي لكرة القدم، وفاة لاعبيه فابيو روزا ودانيلو بوز، اللذين يبلغان من العمر 19 عاماً، في حادث سير مأساوي وقع مساء الثلاثاء في نفق بمنطقة فال كولفيرا في مقاطعة بوردينوني.

كما أصيب زميلهما أندريا زوكوليتو بجروح خطيرة، حيث كان يقود السيارة التي اصطدمت بسيارة أخرى من طراز “فولكس فاغن تيغوان” تقودها امرأة تبلغ من العمر 72 عاماً، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فرنسا.. قتيل وتسعة جرحى في أكبر حريق صيفي جنوب البلاد

أودى حريق هائل اجتاح جنوب فرنسا بحياة شخص وأدى إلى إصابة تسعة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، إضافة إلى فقدان شخص آخر، في أكبر كارثة حرائق تشهدها البلاد هذا الصيف، وفقًا لما أعلنته السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس.

وامتدت ألسنة النيران، التي ساعدتها الرياح القوية والجفاف الشديد، لتلتهم أكثر من 15 ألف هكتار من الغطاء النباتي، شملت 15 بلدة في منطقة كوربيير، جنوبي فرنسا، كما تضرر ما لا يقل عن 25 منزلاً و35 مركبة.

وأفادت لوسي روش، المسؤولة المحلية، بأن الحريق “لا يزال نشطًا جدًا بسبب الحرارة المرتفعة والرياح القوية”، مؤكدة أن عمليات الإطفاء مستمرة من البر والجو، ويشارك في جهود الإخماد نحو 2000 عنصر إطفاء مدعومين بـ500 آلية، بالإضافة إلى أسطول جوي يضم 4 طائرات كانادير و3 طائرات داش وطائرات رصد ومروحيات.

وفي بلدة سان لوران دو-لا-كابروريس، صرّح المسؤول المحلي ريمي ريسيو أن عائلة أحد السكان أبلغت عن فقدانه، بينما أُصيب تسعة أشخاص آخرون، بينهم شخص حالته حرجة نُقل إلى المستشفى.

ولا يزال أكثر من 2500 منزل بدون كهرباء، بينما حذّرت السلطات من عودة السكان الذين تم إجلاؤهم مساء الثلاثاء إلى منازلهم، مؤكدة أن “العودة لا تزال مبكرة جدًا في ظل استمرار الخطر”.

ويُعد هذا الحريق الأكبر في فرنسا خلال صيف 2025 حتى الآن، علماً أن حرائق هذا العام التهمت حتى أوائل أغسطس أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي، بحسب خدمة “كوبيرنيكوس” الأوروبية.

الاعتراف بقتل 11 زوجاً خلال 20 عاماً.. “كلثوم أكبري” القاتلة المتسلسلة تروّع إيران

اهتز الرأي العام الإيراني بقضية كلثوم أكبري، التي اعترفت بقتل 11 من أزواجها خلال زواجات متكررة استمرت لعقدين من الزمن، باستخدام السموم والأدوية الممزوجة بمواد قاتلة.

بدأت السلطات التحقيق بعد أن انتشر خبر وفاة 11 رجلاً كانوا جميعاً أزواجها، حيث تبين أنها عقدت 18 زواجاً مؤقتاً و19 زواجاً دائماً، توفي خلالها جميع أزواجها الذين كانوا في معظمهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية الهشة.

استخدمت كلثوم أدوية خاصة بمرض السكري ومواد سامة لتسميم ضحاياها ببطء، ما جعل الوفيات تبدو طبيعية في البداية، قبل أن تتكشف الحقيقة في 2023 بعد وفاة أحد أزواجها بشكل غامض.

خلال المحاكمة، أُحيل ملفها إلى المحكمة الجنائية الثانية في ساري، مع تهمة القتل العمد، وسط مطالبات بالقصاص من عائلات الضحايا الذين يبلغ عددهم أكثر من 45 شخصاً من ورثة وأولياء دم.

محامي الدفاع طالب بفحص نفسي للمتهمة، لكن النيابة أكدت أن الأفعال تمت بسلوك جنائي مدروس، مما يعكس إدانة واضحة دون وجود خلل عقلي.

هذه القضية المروعة بدأت عام 2001، لكنها لم تُكشف إلا بعد عقدين، لتثير صدمة واسعة في المجتمع الإيراني وتطرح تساؤلات عن كيفية مرور هذه الجرائم دون كشف لفترة طويلة.

بمساعدة تركية.. انتشال طفل من بئر عميقة في ريف الرقة السورية

أنقذت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية طفلاً يبلغ من العمر 4 أعوام سقط في بئر عميقة في ريف الرقة الشمالي بسوريا، وذلك بعد تواصل وزارة الطوارئ السورية مع ولاية أورفة التركية الحدودية طلبًا للمساعدة.

وأفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، رائد الصالح، عبر منشور على منصة “X”، بأن الطفل وقع في بئر يصل عمقه إلى نحو 60 مترًا في قرية كورمازة بريف الرقة، وأن غياب فرق الاستجابة المحلية استدعى التنسيق العاجل مع السلطات التركية.

وأضاف الوزير أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) تحركت فورًا إلى الموقع وبدأت عمليات الحفر الجانبي لإنقاذ الطفل.

وأعرب رائد الصالح عن شكره وتقديره للجهود السريعة والاستجابة الإنسانية التي قدمتها إدارة الكوارث التركية.

كما أكد الوزير حاجة محافظتي الرقة والحسكة إلى تواجد فرق دفاع مدني متخصصة، مشيرًا إلى العمل على تجهيز مراكز ثابتة لخدمة الأهالي قريبًا.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة إخراج الطفل علي صالح عبدي من البئر بعد أكثر من 10 ساعات من العمل، وسط فرحة الأهالي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل بأن الطفل ينتمي إلى عائلة كردية، وسقط في البئر أثناء زيارته مع والده لأقربائه في مزرعة شمال الرقة قرب قرية كورمازة.

مصر تسقط الجنسية عن مواطن فلسطيني انضم لهيئة أجنبية معادية للدولة

أعلنت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن ديب محمد ديب أبو سلطان، من مواليد فلسطين بتاريخ 13 أبريل 1965، وذلك لانضمامه إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة، وإقامته الدائمة خارج البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا بحق مواطنين انضموا إلى جيوش أو هيئات أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب، بما يخالف قانون الجنسية المصري.

وينص القانون على أحقية مجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية في عدة حالات، من بينها التجنيس بجنسية أجنبية دون إذن، أو قبول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون موافقة مسبقة من وزير الدفاع.

أم خالد ترد على أنباء القبض عليها: “أنا بخير ووسط ولادي”

نفت البلوغر المصرية المعروفة بـ”أم خالد” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض عليها، مؤكدة أنها متواجدة في منزلها وسط أسرتها، وأن كل ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكتبت أم خالد عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “ردًا على الإشاعات المتواجدة دلوقتي، أنا بخير ووسط ولادي.”

كما وجهت رسالة حادة للشماتين قالت فيها: “الشماتة أرخص بطولة، مش كل توقيف فضيحة، ولا كل تهمة حقيقة… واللي بيشمت اليوم، بينكشف بكرا. الشماتة أرخص بطولة، والحق؟ ما بيضيع، بس بينتظر اللحظة وبيقلب الطاولة عالكل.”

وكانت بعض الصفحات قد تداولت أنباء عن القبض على أم خالد، على خلفية بلاغ مقدم للنائب العام من أحد المحامين يتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على قيم الأسرة والمجتمع المصري.

تأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه مصر حملة واسعة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط التجاوزات على مواقع التواصل، حيث تم مؤخراً القبض على عدد من “التيك توكرز” والبلوغر، كان آخرهم أم عمر فراولة، بسبب نشر محتوى يتضمن ألفاظًا خارجة وإباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.

كما أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية القبض على اليوتيوبر محمد عبد العاطي، في ظل ورود بلاغات تتهمه بنشر محتوى مسيء عبر الإنترنت.

وشملت الحملة أيضًا توقيف عدد من الأسماء البارزة في عالم السوشيال ميديا، من بينهم علياء الشهيرة بـ”علياء قمرون”، إلى جانب شاكر، مداهم، أم مكة، وأم سجدة، وجار التحقيق معهم.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية المصرية استمرار جهودها في مكافحة المحتوى الذي يسيء للقيم والأخلاق العامة، في إطار القانون وحمايةً للنسيج الاجتماعي المصري.

وفاة القائم بأعمال رئيس ميانمار مينت سوي عن عمر ناهز 74 عامًا في مستشفى عسكري

أعلنت القوات المسلحة في ميانمار، صباح الخميس، وفاة القائم بأعمال رئيس البلاد، مينت سوي، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأوضح مكتب الإعلام العسكري أن سوي توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

وتولى مينت سوي منصب القائم بأعمال الرئيس في الأول من فبراير/ شباط 2021، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس وين مينت وزعيمة البلاد أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.

وكان سوي قد تولى المنصب بصفته النائب الأول للرئيس، وعضوًا في حزب مؤيد للجيش، غير أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية توليه الرئاسة، إذ لم يكن الرئيس المعزول قد قدّم استقالته رسميًا.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن سوي يعاني من اضطرابات عصبية أفقدته القدرة على أداء مهامه اليومية، وهو ما دفع الجنرال مين أون هلاينغ، رئيس الحكومة العسكرية، إلى تولي المهام الرئاسية مؤقتًا أثناء إجازته المرضية.

يذكر أن الانقلاب العسكري في فبراير 2021 أسفر عن اعتقال كبار قادة حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، وسط إدانات دولية واسعة ومطالب بعودة الحكم المدني.

عمدة بلدة فيلنوف دو مارك بجنوب شرقي فرنسا يتعرض لهجوم مسلح وحالته حرجة

تعرض عمدة بلدة فيلنوف دو مارك الواقعة في إقليم إيزير بجنوب شرق فرنسا، جيل دوسو، لهجوم مسلح أثناء سيره مع ابنه في أحد شوارع البلدة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في صدره وهو في حالة حرجة.

المهاجم، الذي ينتمي إلى سكان البلدة، تمكن من الفرار بعد محاولة هروب فاشلة بسيارته اصطدمت بجدار. ويجري البحث عنه حتى الآن، فيما أصيب ابن العمدة بجروح طفيفة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في بلدة صغيرة تبعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب شرق ليون. وقد تم فتح تحقيق بتهمة الشروع في القتل، بينما نُقل العمدة المصاب إلى مستشفى إدوارد هيريو لتلقي العلاج.

إصابة 6 سياح روس في حادث سير قرب أنطاليا بتركيا وإصابة 8 آخرين

أفادت وكالة IHA الإخبارية التركية بإصابة ستة سياح روس في حادث سير تعرضت له حافلة صغيرة بالقرب من ولاية كارامان وسط تركيا.

وأوضحت الوكالة أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين، نقلوا جميعًا إلى المستشفى، مع بقاء حالة أحد السياح الروس حرجة.

ووقع الحادث نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، عند تقاطع طرق قرب محطة الحافلات، بعد اصطدام سيارة تحمل لوحات ترخيص فرنسية بحافلة صغيرة مستأجرة في أنطاليا ويقودها سائق روسي. عقب الاصطدام، انقلبت الحافلة الصغيرة بعد أن ارتطمت بلافتات الطريق.

وأشارت الشرطة في الرواية الأولية إلى أن سبب الحادث هو تجاوز أحد السائقين للإشارة الحمراء. كانت الحافلة متجهة من أنطاليا إلى مهرجان في منطقة كابادوكيا، حيث كان على متنها المواطنون الروس.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من القنصلية الروسية في منطقة الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن حوادث المرور في تركيا سجلت 1,444,026 حادثًا في عام 2024، تسببت منها 266,854 بحالات وفاة أو إصابات.

رحيل الملاكم الإيراني جاسم دلاوري بطل آسيا بعد معركة مع السرطان

أعلن الاتحاد الإيراني للملاكمة وفاة الملاكم السابق في المنتخب الوطني جاسم دلاوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وُلد دلاوري عام 1986 في مدينة جويبار بمحافظة مازندران، وكان يتنافس في فئة الوزن الثقيل فوق 91 كغ، ويُعد من أبرز الملاكمين الإيرانيين في جيله.

ومثل دلاوري المنتخب الوطني الإيراني لسنوات عدة، وامتاز بأخلاقه العالية وروحه الرياضية والتزامه الكبير، مما جعله قدوة للعديد من الرياضيين داخل وخارج الحلبة.

وحقق دلاوري إنجازات بارزة خلال مسيرته، منها الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب عام 2005، والميداليتان البرونزيتان في دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2006، وبطولة آسيا 2007 في منغوليا، كما تُوّج بلقب بطل آسيا. وشارك في بطولات عالمية، محققًا المركز السادس في بطولة العالم.

وبعد اعتزاله الملاكمة، عمل دلاوري كمدرب في المنتخب الوطني للكبار. في الأشهر الأخيرة، عانى من سرطان الدم وخضع لعلاج مكثف تضمن زراعة نخاع العظم، قبل أن يخسر معركته مع المرض.

الاتحاد الأوروبي يدعم خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز احتجاز في دول إفريقية

أعلنت غالبية دول الاتحاد الأوروبي تأييدها لخطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها إلى مراكز احتجاز خاصة تُقام في دول ثالثة، بينها دول إفريقية، في إطار جهود السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقال وزير الاندماج والهجرة الدنماركي كوري ديوبفاد، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هناك دعمًا واسع النطاق لهذه الخطط، مضيفًا أن فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد تزداد قبولًا في الوقت الحالي.

وتشير تقارير إلى أن دولًا مثل ألمانيا والدنمارك وإيطاليا تعمل على برامج لإرسال المهاجرين إلى مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي، وتجرى مفاوضات بين ألمانيا ورواندا بهدف نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز احتجاز هناك، حيث يخضعون لإجراءات تقييم لمنحهم حق الإقامة. كذلك، تجري هولندا محادثات مع أوغندا في هذا الصدد.

ورواندا وقّعت الشهر الماضي اتفاقًا مع الولايات المتحدة لاستقبال مواطنين من دول ثالثة تم ترحيلهم من الأراضي الأمريكية بسبب ارتكابهم جرائم.

وأوضح ديوبفاد أن الحل الأمثل يكمن في إنشاء مراكز لجوء في دول شمال إفريقيا أو دول مستقرة تتمتع بحكومات قوية قادرة على إدارة هذه المراكز.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، دخل نحو 239 ألف مهاجر غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2024، في حين تقدر إحصاءات “يوروستات” عدد المهاجرين غير النظاميين المقيمين في دول الاتحاد بنحو 23.8 مليون شخص.

الكويت تحبط تهريب مخدرات قادمة من إيران داخل شحنة أعلاف

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخفية داخل شحنة أعلاف قادمة من إيران، في عملية نُفذت بالتعاون بين مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا (ميناء الدوحة) وإدارة البحث والتحري الجمركي، بدعم من فرقة الأثر.

وأوضح البيان أن الاشتباه بإحدى السفن تم بعد تحليل معلومات استخبارية، ما استدعى إخضاع الشحنة لتفتيش دقيق، وأسفر التفتيش عن ضبط نحو 4550 حبة يُشتبه بأنها من المؤثرات العقلية، و5 كيلوغرامات تقريباً من مادة الماريغوانا المخدرة.

وتم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وشددت الجمارك على استمرار جهودها في التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة إلى داخل البلاد.

وفاة الممثلة كيلي ماك بطلة مسلسل “The Walking Dead” بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت الممثلة كيلي ماك، التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلي “The Walking Dead” و”Chicago Med”، يوم السبت في مسقط رأسها بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، عن عمر 33 عاماً، بعد معركة طويلة مع ورم دبقي منتشر في الحبل الشوكي.

وأعلنت شقيقتها كاثرين كليبناو خبر الوفاة عبر صفحة ماك على إنستغرام، مؤكدة أن كيلي رحلت بسلام بحضور والدتها وعمتها، معربة عن الحزن العميق لفقدانها، وشارك منشور العائلة تفاصيل مرض كيلي، الذي بدأ بملاحظة ألم في أسفل الظهر في أكتوبر 2024، وتم تشخيصها في يناير بورم دبقي منتشر في الخط المتوسط، وهو نوع نادر من السرطان يصيب الجهاز العصبي المركزي.

وخلال رحلة علاجها، فقدت كيلي القدرة على استخدام ساقيها بشكل كامل، لكنها استمرت بمشاركة تفاصيل العلاج عبر وسائل التواصل، موثقة لحظات إعادة تعلم المشي بمساعدة جلسات العلاج الطبيعي.

وانطلقت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، وحققت شهرة بدور “آدي” في الموسم التاسع من “The Walking Dead”، حيث شاركت في خمس حلقات رغم توقعها المسبق للظهور في حلقتين فقط. إلى جانب التمثيل، أنتجت عدداً من الأفلام القصيرة وظهرت في مسلسلات أخرى مثل “9-1-1″ و”Chicago Med”.

تُقام جنازة كيلي ماك في 16 أغسطس بمدينة غلينديل في أوهايو، تاركة خلفها عائلتها التي أعربت عن فخرها وشجاعتها الكبيرة خلال مرضها.

وزارة الداخلية التونسية تلاحق من يقفون وراء صفحات مشبوهة تروّج الأكاذيب ضد المؤسسة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ملاحقة الجهات والأفراد الذين يقفون وراء صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث باستمرار الأكاذيب والمغالطات ضد المؤسسة الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الصفحات تتبع أطرافًا ذات أهداف معلومة تسعى لنشر الشائعات وتزييف الحقائق، ولا علاقة لها بالوزارة أو وحداتها الميدانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات الممنهجة والمتكررة تهدف إلى استهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية، التي حققت مؤخرًا نجاحات كبيرة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية، التي تمتلك خبرة وانضباطًا وتماسكًا في أداء مهامها، شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع المسؤولين عن هذه الحملات، سواء داخل تونس أو خارجها، لما تشكله ادعاءاتهم المضللة من تهديد مباشر لوحدة ومؤسسات الدولة.

غاغاوزيا ترفض حكم كيشينيوف بحق غوتسول وتلوّح باحتجاجات واسعة

أعلن برلمان إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم، اليوم الخميس، رفضه القاطع للحكم الصادر عن محكمة كيشينيوف بحق رئيسة الإقليم، يفغينيا غوتسول، واعتبره “خارج إطار الشرعية والعدالة”، مؤكدًا عزمه تنظيم احتجاجات سلمية واسعة دعمًا للرئيسة.

وجاء في بيان البرلمان واللجنة التنفيذية للإقليم: “نعتبر القرار القضائي مسيسًا ويستهدف الحكم الذاتي، وسنوجه نداءات عاجلة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية لمراقبة الأوضاع داخل الإقليم”.

وأكد مجلس الشعب في غاغاوزيا أن الأزمة الحالية تمثل تهديدًا لسيادة القانون وحقوق الأقليات القومية في مولدوفا، معلنًا أنه سيراسل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى حكومات روسيا وتركيا والصين والهند والولايات المتحدة.

وكانت السلطات المولدوفية قد اعتقلت غوتسول في مارس الماضي، بعد رفضها التخلي عن منصبها مقابل إسقاط التهم عنها، في ظل توتر متصاعد مع كيشينيوف منذ فوزها في انتخابات 2023، التي سعت فيها إلى تعزيز علاقات الإقليم مع موسكو.

ويُتهم حزب “شور”، الذي تنتمي إليه غوتسول، بـ”التمويل غير القانوني”، وقد حظرت المحكمة الدستورية نشاطه، فيما تقول المعارضة إن القرار سياسي.

يُذكر أن غوتسول تعارض بشدة مسار انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وتنتقد القيود الحكومية على وسائل الإعلام المؤيدة لروسيا، والتي شملت حظر أكثر من 100 وسيلة إعلامية وقناة عبر “تلغرام”.