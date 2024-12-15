وفيّات بحوادث مختلفة.. «شاحن هاتف» يحدث كارثة بأحد المنازل!

سجلت دول عديدة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، حوادث مختلفة تسببت بوقوع وفيّات وإصابات.

في السياق، شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء.

وبحسب رواية حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، “بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في اشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف”.

وأضاف في تصريحات لموقع “العربية”، أن “أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء، دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان”.

وأوضح أن “الأب ويدعى “حسين الجبران” تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم، إلا أن الابن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجدداً”.

وأشار الحسن، إلى أن “الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فوراً بسبب الاختناق، بينما توفي 4 آخرون لاحقاً للسبب ذاته”.

ودعا الحسن، إلى “توخي الحذر في التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى أهمية مغادرة المكان فوراً عند وقوع الحريق والتواصل مع فرق الطوارئ بدلا من محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي”.

وفي العراق، أقدم طبيب عراقي في مستشفى طوزخورماتو (شمال) على طعن مواطن بسكين أثناء مراجعة الأخير لقسم الأشعة والسونار إثر شجار نشب بين الطرفين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، بأن “مريضا تشاجر مع طبيب في قسم الأشعة أثناء أداء عمله في مستشفى قضاء طوز خورماتو”، مبينا أن “الطبيب وفي حالة دفاع عن النفس استخدم مشرطا وطعن به المريض في بطنه وفر إلى جهة مجهولة”.

وبحسب موقع “شفق نيوز”، أضاف أن “المريض أصيب في بطنه وتم نقله إلى مستشفى قضاء داقوق جنوب كركوك، وهو تحت العناية المركزة”.