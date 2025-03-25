وفيّات وإصابات بحرائق الغابات في كوريا الجنوبية.. السلطات تستنفر لإخمادها

اجتاحت منذ أيام، حرائق الغابات العديد من البلدات الجنوبية الشرقية، بما في ذلك سانتشيونغ، حيث أحرقت أكثر من 14,000 هكتار من الغابات، وأدت إلى سقوط 15 ضحية، بما في ذلك 4 وفيات.

وحذر مسؤولون حكوميون، “من أن حرائق الغابات في بلدة “أويسونغ” جنوب شرق كوريا الجنوبية، خرجت عن السيطرة بسبب الرياح القوية غير المتوقعة والطقس الجاف للغاية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “ارتفعت مساحة الغابات المتضررة من حرائق الغابات في بلدة “أويسونغ”، على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، بأكثر من 4000 هكتار خلال الليل إلى 12699 هكتارا، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من جهود مكافحة الحرائق الشاملة التي تبذلها السلطات”.

وذكرت هيئة الغابات الكورية، “أن معدل إطفاء الحرائق في “أويسونغ” شهد تراجعا خلال اليوم الماضي، حيث انخفض من 60% مساء الاثنين إلى 54% في الساعة التاسعة صباح الثلاثاء”.

وقال مسؤولون إن “مزيجا من الرياح القوية غير المتوقعة والطقس الجاف للغاية يعوق جهود مكافحة الحرائق هناك”، وأضاف المسؤولون، “أنه مع استمرار توسع حرائق الغابات، يشعر رجال الإطفاء بمزيد من الإنهاك”.

وقالت الدفاع الكورية الجنوبية، “إن الجيش نشر حوالي 5000 من أفراد الخدمة و146 مروحية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات”.