وفيّات وعشرات الإصابات.. مرض قاتل ينتشر في 12 ولاية أمريكية!

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تفشي داء قاتل في 12 ولاية بنفس الوقت، والذي تسبب بوقوع وفيات وعشرات الإصابات.

وكشف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، “عن انتشار “داء الليستريات” أو ما يسمى “بمرض الدوران Listeria” في 12 ولاية في وقت واحد، والذي تسبب بوفاة شخصين ونقل 28 آخرين إلى المستشفى”.

وأشار بيان المركز، “إلى أن العدد الفعلي للإصابات بالمرض، قد يكون أعلى”، مشيرا إلى أن “معظم المصابين، تناولوا منتجات اللحوم بما في ذلك المرتديلا والنقانق، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد أن هذا هو السبب فعلا”، حسب بيان المركز.

وفي وقت سابق في كندا، توفي شخصان وتم نقل تسعة آخرين إلى المستشفى، وجرت الإشارة إلى أن كل المصابين، تناولوا مشروبات غازية ذات أصل نباتي.

هذا “وعادة تنتقل العدوى المسببة لهذا المرض إلى جسم الإنسان، عن طريق تناول أطعمة ملوثة بجرثومة الليستيرية المستوحدة ( الخضروات والمنتجات الحيوانية )، التي تسبب اضربات معوية حادة، وهي تؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن تسبب التهاب السحايا والتهاب الدماغ والوفاة، ويعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وذوي المناعة الضعيفة من أكثر الأشخاص المعرضين للخطر”.