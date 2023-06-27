وقفة احتجاجية بجامعة مصراتة بسبب إهمال حقوق الإيفاد

نظم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأوائل الخريجين بجامعة مصراتة، وقفة احتجاجية بسبب إهمال حقوقهم في الإيفاد بعد صدور قرار الأخير الذي شمل مبتعثين من خارج مؤسسات التعليم العالي.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب المحتجون بتحسين الظروف المعيشية للمعيدين بالجامعة وزيادة رواتبهم وصرف كل المستحقات المالية لهم، وإيفادهم للخارج.

وجاء في البيان: “سُرقت منّا كافة حقوقنا بداية بحق الدراسة والإيفاد وكذلك زيادة الرواتب حسب الجدول الموحد.. وتم حرماننا من زيادة الرواتب وفق الجدول الموحد للرواتب لتبقى رواتبنا عند 680 دينار ليبي”.

وأضاف البيان: “فضيحة التفويضات تُعد من أخطر الجرائم المالية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطنين”.

هذا وأكد البيان أن الإيفاد وإكمال الدراسات العليا حق أصيل للمعيدين وفق القوانين واللوائح والأعراف الأكاديمية.