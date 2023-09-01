وقفة احتجاجية رفضاً لتخصيص متحف ليبيا لصالح مجلس الوزراء

نظم عدد من موظفي مصلحة الآثار وجهاز إدارة المدن التاريخية ولجنة التراث الليبي، الخميس، وقفة احتجاجية أمام متحف ليبيا “قصر الخلد” بالعاصمة طرابلس، رفضاً لقرار تخصيص متحف ليبيا لصالح ديوان مجلس الوزراء.

وقال المحتجون في بيان أمام المتحف: “في الوقت الذي كنا نأمل من حكومة الوحدة الوطنية تطوير متاحفنا الوطنية بالشكل الذي يتلاءم وحجم هذا الموروث الثقافي وأهميته ومدى عمقه التاريخي، وإضافة متاحف أخرى تستوعب الكم التراثي الليبي المادي الغزير والمتنوع، تفاجأنا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 2023 بشأن تخصيص متحف ليبيا لصالح ديوان مجلس الوزراء.

وطالب المحتجون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالعدول عن القرار وصيانة المتحف التاريخي المعتمد لدى مصلحة الآثار والمعروف على المستويين المحلي والدولي وتهيئته بالشكل المناسب ليظل منارة ثقافية داخل طرابلس بشكل خاص وليبيا بشكل عام، ليؤدي رسالته التي أسس من أجلها في نشر التوعية بهذا التراث الثقافي الضخم الذي تختزله الأرض الليبية، بحسب البيان.

موظفو مصلحة الآثار يستنكرون قرار الحكومة بتخصيص متحف ليبيا لصالح ديوان مجلس الوزراء موظفو مصلحة الآثار يستنكرون قرار الحكومة بتخصيص متحف ليبيا لصالح ديوان مجلس الوزراء تم النشر بواسطة ‏Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار‏ في الخميس، ٣١ أغسطس ٢٠٢٣