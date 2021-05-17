وقفة احتجاجية في فيينا دعماً لفلسطين

شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين نمساويين، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء النمساوية في العاصمة فيينا، دعما لشعبنا الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتجاجا على سياسة الحكومة النمساوية المؤيدة لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذر مرعي قوله، إن النمسا أقرت في دستورها الحيادية التامة، وإن ما يجري يعد خرقا واضحا للدستور، خاصة وأن الشرطة النمساوية تمنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين في النمسا، كما أن العلم الإسرائيلي رفع إلى جانب العلم النمساوي على مقر رئاسة الوزراء النمساوية.

وأضاف، أن هذه الخطوة المؤيدة لإسرائيل من قبل المستشار النمساوي لاقت استياء واسعا من قبل الشعب النمساوي والعديد من الأحزاب، مؤكدا أن أبناء الجالية العربية والمناصرين لها بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية النمساوية.