وقفة احتجاجية لمعلمي ومدراء مدارس تاجوراء

نظم معلمي ومدراء المدارس ببلدية تاجوراء، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر مراقبة تعليم بلدية تاجوراء.

وأصدر المحتجون بياناً، أعربوا فيه عن استيائهم لما وصفوه بـ”المماطلة والتهميش” من الجهات المسؤولة بالدولة في عدم تحقيق مطالب المعلمين.

وبحسب البيان، تتمثل هذه المطالب في النقاط التالية:

العدالة الاجتماعية في المرتبات

التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم

استحداث المجلس الأعلى للتخطيط بقطاع التعليم

فصل الوزارتين واختيار وزير للتعليم العام من رحم التعليم وعدم تولي أي وزير سابق المسؤولية في التعليم

هذا وقرر مدراء المدارس إغلاق المدارس وعدم استقبال الطلبة إلى حين تحقيق مطالب المعلمين وإيجاد الحلول المناسبة لجائحة كورونا.

بيان مدراء مدارس تاجوراء #بيان_هام بيان مدراء مدارس تاجوراء .. تم النشر بواسطة ‏تنسيقية معلمي تاجوراء الرسمية‏ في الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠