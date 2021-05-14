وقفة تضامنية في المسجد الأقصى المُبارك دعماً لأهل غزة

نظم مئات الفلسطينيين وقفة تضامن مع قطاع غزة في المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة، وتجمعوا في باحات المسجد مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”الله أكبر”.

وكان الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، قال في خطبة الجمعة، إن حرمة المسجد الأقصى انتهكت عدة مرات خلال شهر رمضان، و”مع الأسف لم يهنأ المسلمون خلال الشهر بعباداته في المسجد”.

وأضاف قائلا: “لم يأخذ المصلون حقهم بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وذلك حينما قامت قوات الاحتلال باقتحاماتها للأقصى عدة مرات، وفتكت بالمصلين الآمنين حيث استهدفت الرؤوس والأعين”.

وتابع: “هي اقتحامات غير مسبوقة منذ العام 1967” وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية.

وجدد الشيخ صبري التأكيد على أن المسجد الأقصى “هو للمسلمين وحدهم بقرار رباني وليس بقرار من هيئة الأمم (المتحدة) ولا من مجلس الأمن”.

وقال: “يتوجب على السلطات المحتلة أن ترفع يدها عن الأقصى، وأن تبتعد عنه حتى ينعم المسلمون في أداء عبادتهم وحتى يسود الهدوء في الأقصى وما حوله”.

وأضاف: “تواجد قوات الاحتلال في الأقصى ومحيطه هو الذي يؤدي إلى التوتر والاحتكاك، وعليه نؤكد للمرة تلو الأخرى وجوب الابتعاد عن الأقصى وهذا من حقوقنا المشروعة التي لا تنازل عنها”.

ودعا الشيخ صبري إلى “الاستمرار في شد الرحال إلى المسجد الأقصى ما بعد رمضان وفي جميع أشهر السنة وجميع الأوقات”.

وشهد محيط المسجد الأقصى وبعض بواباته عدة احتكاكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية دون أن تتحول إلى مواجهات.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، منذ 13 أبريل الماضي، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.