ليبيا

وقفة تضامنية في مصراتة ضد عقوبات مجلس الأمن على صلاح بادي

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 نوفمبر 2018 - 22:03
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العميد طيار صلاح بادي يستضيف وفود من جميع المدن الليبية [إنترنت]
عُقد صباح السبت بمدينة مصراته لقاء هام ضم مجموعة من الشخصيات الوطنية الليبية ومن مختلف المناطق الليبية.

وأوضحت مصادر من المدينة لـ«عين ليبيا» أن اللقاء شارك فيه ما يقارب الـ300 شخصية وبحضور العميد طيار صلاح بادي.

هذا وشارك الحضور في وقفة تضامنية مع بادي ضد قرار عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة عليه.

 يشار أن هذا اللقاء تزامن مع لقاء رئيس بعتة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة بآمر اللواء السابع في مدينة ترهونة.

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مجدي طرروم

يا في. اليهود يا شهود الزور يا فروخ الحرام يا مصاريت بكل هذه السفاهة و الحقارة تقفون مع تيس مجرم دمر ثرواتنا. لعنة الله عليك و فعلا تستحقون. لقب فية اليهود اللي باعوا شرفهم. و لكن بالنسبة لنا نكن الاحرار باذن الله سنحرق هالذيوث حيا

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1 ساعة مضت