وقفة تضامنية في مصراتة ضد عقوبات مجلس الأمن على صلاح بادي

وأوضحت مصادر من المدينة لـ«عين ليبيا» أن اللقاء شارك فيه ما يقارب الـ300 شخصية وبحضور العميد طيار صلاح بادي.
هذا وشارك الحضور في وقفة تضامنية مع بادي ضد قرار عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة عليه.
يشار أن هذا اللقاء تزامن مع لقاء رئيس بعتة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة بآمر اللواء السابع في مدينة ترهونة.
يا في. اليهود يا شهود الزور يا فروخ الحرام يا مصاريت بكل هذه السفاهة و الحقارة تقفون مع تيس مجرم دمر ثرواتنا. لعنة الله عليك و فعلا تستحقون. لقب فية اليهود اللي باعوا شرفهم. و لكن بالنسبة لنا نكن الاحرار باذن الله سنحرق هالذيوث حيا