وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتباراً من يوم غد

قررت إدارة مصرف ليبيا المركزي، وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01 أكتوبر 2024.

وبحسب بيان للمصرف، “فإن ذلك يأتي امتثالا للأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب، وتعزيزا لمبادئ العدالة والقانون، وتأكيدا على حرص إدارة المصرف لتنفيذ الأحكام القضائية”.

وفي مارس الفائت، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير.