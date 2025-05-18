وقف النار بين الهند وباكستان مستمر.. وتصريحات ترامب تثير غضب نيودلهي

أكد مسؤول عسكري هندي استمرار وقف إطلاق النار مع باكستان دون تحديد موعد لانتهائه، نافياً وجود محادثات عسكرية حالية بين البلدين، ويأتي هذا التأكيد في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق التهدئة، الذي أثار استياء المسؤولين الهنود بسبب إعلانه المفاجئ وتجاوزه لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال المسؤول العسكري الهندي، الأحد، إن وقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه بين الهند وباكستان في 12 مايو سيستمر، مبددًا الاعتقاد بأن الهدنة مؤقتة وستنتهي اليوم.

وأضاف أن فكرة أن وقف إطلاق النار سينتهي اليوم غير صحيحة، مؤكداً عدم وجود أي محادثات مقررة بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في البلدين.

وكانت الهند وباكستان، وافقتا على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد اشتباكات دامت أربعة أيام في منطقة كشمير، وسط تقارير أفادت بدور الوساطة التي لعبتها الولايات المتحدة لخفض التصعيد، بينما تصر الهند على أن الاتفاق جاء نتيجة مباحثات ثنائية.

وفي تطور مثير، نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر أن عددًا من كبار المسؤولين الهنود غضبوا بشدة من إعلان ترامب اتفاق التهدئة، معربين عن استغرابهم من تخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واعتبروا أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متكررة بين الهند وباكستان على خلفية النزاع المستمر حول إقليم كشمير، الذي يشهد اشتباكات متقطعة منذ عقود بين البلدين اللذين يمتلكان ترسانة نووية، ويعد وقف إطلاق النار الحالي خطوة هامة نحو تخفيف التصعيد، خاصة بعد تصاعد الاشتباكات العسكرية في الآونة الأخيرة، كما تلعب القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دور الوساطة بين الجانبين لمحاولة تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة الحساسة، لكن التدخلات الخارجية غالبًا ما تثير ردود فعل متباينة لدى الأطراف المعنية.