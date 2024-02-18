وقف الهجمات ضد القواعد الأمريكة في العراق بطلب إيراني

ذكرت مصادر إيرانية وعراقية، أن الجماعات المسلحة في العراق أوقفت هجماتها على القوات الأمريكية، بتوصية من قائد فيلق القدس الذي زار بغداد مؤخرا.

وقالت المصادر لرويترز، إن اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد يوم 29 يناير، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن.

ونسبت الوكالة لعشرة من المصادر قولها إن قاآني، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف، مضيفة أنه أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد، لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران.

وبحسب المصادر لم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب “حزب الله” المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها.

ومنذ الرابع من فبراير، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة هجمات شنتها الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية “بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر”.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى زيارة قاآني، لكن تفاصيل رسالته وتأثيرها في الحد من الهجمات لم ترد في تقارير قبل ذلك.

ومن بين المصادر ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمني عراقي كبير وثلاثة سياسيين عراقيين وأربعة مصادر في الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران وأربعة دبلوماسيين يركزون على الشأن العراقي.