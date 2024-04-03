وقف مسؤول حكومي عن العمل احتياطيا

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عبد الله قادربوه، قرارا بإيقاف رئيس ديوان الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عن العمل احتياطيا.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن القرار صدر بناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس الهيئة في مذكرة لرئيس اللجنة المشكلة بقرار رقم (71) لسنة 2024، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.

وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف عن العمل جاء لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.