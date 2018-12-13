وكالة إيطالية: إيطاليا تُعين سفيراً جديداً لدى ليبيا خلفاً لـ«بيروني»

حيث يعود بوتشينو غريمالدي إلى ليبيا بعد أن كان سفيراً لبلاده في طرابلس في الفترة من سبتمبر 2011 إلى أن أغلقت روما سفارتها حينها لأسباب أمنية في فبراير 2015.

وكان البرلمان الإيطالي قد طالب الحكومة بتوضيح فيما إذا كانت تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس، أو تسمية سفير جديد في ليبيا.

هذا وكانت الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ أغسطس الماضي إلى دواع أمنية إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية تدخلاً في الشأن الداخلي.